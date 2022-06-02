Обзор робота-пылесоса Roborock S7 MaxV или как забыть о ручной уборке

Сейчас на рынке представлено огромное количество вариаций роботов-пылесосов. Ошибиться и выбрать совсем бесполезный очень просто, я лично с этим столкнулся. Купил из разряда «дешево-сердито» и теперь он стоит, подпирает стену из-за типичных проблем: нужно разбирать, чтобы почистить после уборки каждой комнаты и постоянно тупо сталкивается с любыми предметами.

Такой подход постоянно раздражает и нужно что-то более умное и технологичное. И тут в нашу редакцию попал робот-пылесос Roborock S7 MaxV — флагманская и самая мощная версия на данный момент. За это отдельное спасибо интернет-магазину умной техники lamobile. Забегая вперед скажу, что разница между качественным пылесосом и «любым» довольно существенная. Ниже подробнее расскажу почему.

Характеристики Roborock S7 MaxV

Модель: Roborock S7 MaxV

Габариты (ВxШxТ): 353×350×96,5 мм, 4,65 кг

Мощность всасывания: 5100 Па

Резервуар для отходов: 400 мл

Резервуар для воды: 200 мл

Система фильтрации: HEPA E11

Уровень шума: 67 дБ

Батарея: 5200 мАч, до 180 минут работы

Датчики: LDS-датчик, RGB-камера, LiDAR, датчик уровня, датчик расстояния, датчик столкновения

Подключение: Wi-Fi (2.4 ГГц)

Управление: приложения Mihome и Roborock

Кто такие Roborock?

Компания относительно молодая и является суббрендом Xiaomi. На рынок Roborock вышел в 2014 году и сразу вывел роботы-пылесосы на новый уровень. С каждым годом их новинки все больше обрастают полезными и нужными функциями. Например, они первые добавили лидар для навигации, внедрили влажную уборку и многое другое. В общем, сделали все, чтобы уборка доставляла минимум хлопот.

За время своего существования, бренду удалось стать крупнейшим производителем роботов-пылесосов, поэтому за выверенным качеством точно сюда.

Комплект поставки

В линейке Roborock S7 MaxV есть две версии: Plus и Ultra. В первой идет простая база самоочистки, во второй с расширенным функционалом. Сами роботы-пылесосы одинаковые.

Как и говорил, к нам на обзор попала самая заряженная модель Roborock S7 MaxV в комплектации «Ultra» – самый флагманский вариант в премиум-сегменте.

При открытии, кроме самого пылесоса и станции, есть зарядное устройство, кабели питания, швабра, мешки для отходов, резервуары для воды, набор резиновых щеток и документация.

Внешний вид

Корпус Roborock S7 MaxV сделан из качественного поликарбоната, некоторые части выполнены из углеродного волокна. Пылесос представлен в чёрном матовом пластике с красными акцентными вставками по бокам. Приятный, не маркий материал, который выглядит добротно, недешево и качественно. Других цветовых вариаций у этой модели нет.

Теперь поговорим о том, что буквально «спрятано» под капотом. На верхней части под крышкой скрыт пылесборник на 400 мл. Также есть кнопки для физического управления и светодиодный индикатор состояния устройства. На обратной стороне расположены массивные колеса сделанные из силикона, которые способствуют преодолению трудных препятствий до 2 см.

За сухую уборку отвечают основная силиконовая плавающая и боковая щетки. Обе сделаны из резины, поэтому плотнее прилегают к полу, не путаются в волосах и шерсти животных. Салфетка для влажной уборки крепится благодаря липучкам и паза. При этом она автоматически смачивается за счёт бака объёмом в 200 мл, которого более чем достаточно для уборки даже большой площади.

По конструкции и сборке претензий нет. Собран очень качественно, а все детали максимально грамотно проработаны.

Самый заряженный пылесос

Как упоминалось выше, на обзор досталась самая зараженная комплектация Roborock S7 MaxV с приставкой «Ultra». Комплектная станция средних размеров, которая вносит весомый вклад в уборку. Например, весь собранный роботом мусор попадает в специальный мешок, а менять его придется всего лишь раз в два месяца. Зависит от частоты уборки, конечно.

У самой станции есть два резервуара — один для чистой воды, второй для грязной. Пылесос при уборке может самостоятельно подъезжать на станцию, производить дозаправку водой, а станция прополощет и почистит тряпку. Такая фишка доступна только у Roborock: после влажной уборки специальный ролик с ворсинками плотно прилегает к салфетке, очищая ее от мусора, совершая до 600 об/мин. Одновременно подается вода. После – она как раз и уходит в бак для грязной воды. Согласитесь, приятнее этой функции не найти.

Еще один плюс, который сразу завоевал сердце — технология ReactiveAI 2.0. Система искусственного интеллекта с двумя камерами, которая распознаёт предметы, а LiDAR помогает максимально точно ориентироваться пылесосу в пространстве. Даже в полной темноте робот будет выполнять свою задачу без проблем.

Встроенные датчики постоянно сканируют маршрут и окружение. Если вы по какой-то причине не хотите, чтобы робот заезжал в какую-либо комнату, то в приложении можно создать виртуальные стены и запретные участки. При обнаружении ковра или подобного покрытия, устройство автоматически притормаживает и поднимет швабру для влажной уборки. Очень удобно, не надо строить виртуальные стены и запретные зоны, но есть ограничение – ковры не более 5 мм. Кстати, швабра тут тоже уникальна. Она прижимается плотно к полу и создает до 3000 вибраций в минуту, делая «уборку звуком» мощностью в 50 Гц.

Строить те самые виртуальные стены и вносить какие-либо изменения в работу пылесоса помогает фирменное приложение Roborock. В нём создаётся карта помещений в 3D- и 2D-формате с возможностью построения до четырех этажей и установки индивидуальных параметров. Например, можно выбрать режим работы, тип покрытия, мебель или отметить конкретную комнату или точку, где требуется уборка. Пылесос приедет в назначенное время в назначенное место.

Помимо этого, в устройстве есть встроенная камера, которая позволяет вести самое настоящее видеонаблюдение через приложение в онлайн-режиме и даже передавать голосовые сообщения через встроенный динамик. Получается, робот не только для уборки, но и для патрулирования. Если честно, микрофон в пылесосе не самая нужная вещь. Куда применить эту функцию, кроме пугания кота, я не выяснил.

Почему все эти функции так радуют: мой дешевый аналог мог биться об стул час, пока я не подойду и переставлю его, либо пока не кончится зарядка. Здесь такой истории нет, а это плюс сохраненные нервы.

Виды уборки

Робот имеет три режима работа: бесшумный, средний и максимальный. Каждый, можно настроить под определённую зону, выбрать режим работы (влажная или сухая и одновременная), а также её интенсивность.

Через заданный промежуток времени робот возвращается на док-станцию. Это очень удобно — робот не становится рассадником пыли, а пользователь избавляется от нудной ручной чистки. Сам себя почистил и отправился работать дальше.

Мощность всасывания у устройства, действительно, отличная. При его размерах, она достигает рекордных 5100 Па, что делает его самым мощным роботом из всех представленных. В битве «Roborock vs Грязь» однозначно побеждает первый.

Автономность

Аккумулятор емкостью 5200 мАч позволяет обеспечивать работу на протяжении трёх часов в умеренном режиме. При активации максимального режима, это время сократится до 1-2 часа в зависимости от площади уборки.

Если по какой-то причине во время уборки начал разряжаться аккумулятор, то робот вернётся на подзарядку, а после продолжит уборку с того же места, где остановился.

Итого

Робот-пылесос Roborock S7 MaxV, однозначно, заслуживает внимания. Это качественный и многофункциональный аппарат, который по-настоящему берет всю уборку на себя. Ни подбегать проверять, ни чистить, ни переставлять с места на место его не нужно. Умный механизм и управление через приложение решают все возможные проблемы.

Режимов уборки достаточно, чтобы справиться с любой степенью загрязненности, а мощная док-станция сделает за вас все ненавистные этапы уборки (я про полоскание тряпки и очистки пылесборника, естественно). Останется только изредка проверять конструкцию.

В итоге мы имеем выгодное вложение средств на долгий период. Добротный Roborock S7 MaxV спокойно проработает несколько лет. И важно отметить, что «проработает», а не будет подпирать стенку — ведь не пользоваться таким гаджетом после покупки просто кощунство.

Плюсы Качественная сборка

Мощность всасывания до 5100 Па

Точная навигация, наличие лидара

Распознавание предметов

Уборка с помощью звука и подъем швабры Минусы Нет

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