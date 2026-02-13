Roborock представил в России два новых пылесоса со скидкой до 10% | The GEEK
Roborock представил в России два новых пылесоса со скидкой до 10%

Запуск новинок по приятным ценам
Редакция The GEEK сегодня в 14:37

Roborock привёз в Россию сразу два новых устройства — робот-пылесос Qrevo Curv2 Flow с проточной мойкой и вертикальный пылесос F25 ACE Pro 2‑в‑1 для сухой и влажной уборки.

Обе модели уже доступны для заказа на маркетплейсах. Сейчас на них действует дополнительная скидка 10% по промокодам: 

  • ROKYMARKET — для Ozon;
  • ROBOROCK2026 — для Яндекс Маркет.

Успейте забронировать новинки, количество товара ограничено.

Roborock Qrevo Curv2 Flow

Roborock представил в России два новых пылесоса со скидкой до 10% Roborock Qrevo Curv2 Flow

Робот-пылесос Qrevo Curv2 Flow оснащён сверхдлинной 27-сантиметровой чистящей щёткой и системой очистки проточной водой в реальном времени. Вода подаётся через несколько отверстий, а специальный скребок сразу удаляет грязь и отправляет её в отдельный резервуар, исключая повторное загрязнение.

Мощность всасывания достигает 22 000 Па, что позволяет эффективно собирать пыль, крошки и другой мусор. В Qrevo Curv2 Flow впервые в мире используется двухрычажная система с резиновыми щётками без запутывания. Такая конструкция помогает без проблем убирать длинные волосы и шерсть домашних животных.

Roborock представил в России два новых пылесоса со скидкой до 10%
Roborock представил в России два новых пылесоса со скидкой до 10%

Как только пылесос заезжает на ковровое покрытие, тряпка поднимается на 15 мм, защитный кожух щётки опускается, а устройство переключается в режим сухой уборки. Для навигации используется многомерная система распознавания с RGB-камерой и структурированным светом для точного обхода препятствий и планирования маршрута.

В комплект входит умная база, которая берёт часть ухода на себя. Она промывает щётку горячей водой при температуре 75°C и сушит её горячим воздухом при 63°C. Остаётся лишь время от времени очищать резервуары, что значительно упрощает повседневную уборку.

Roborock F25 ACE Pro

Roborock F25 ACE Pro Roborock представил в России два новых пылесоса со скидкой до 10%

Вертикальный пылесос F25 ACE Pro для сухой и влажной уборки использует технологию микропенной очистки. Одним нажатием создаётся 167 миллионов микропузырьков, которые вместе с мощностью всасывания 25 000 Па и давлением щётки 30 Н справляются с самыми стойкими загрязнениями: от пятен борща до жира после жареной свинины.

Пылесос оснащён интеллектуальной двухмоторной системой с полным приводом и функцией автоматического запуска и остановки. Это делает управление простым и удобным.

Roborock F25 ACE Pro Roborock представил в России два новых пылесоса со скидкой до 10%
Roborock F25 ACE Pro Roborock представил в России два новых пылесоса со скидкой до 10%

Кроме того, предусмотрена система самоочистки: щётки промываются при 95 °C и сушатся горячим воздухом. Модуль с антибактериальной защитой и нейтрализацией запахов позволяет хранить грязную воду до двух недель.

F25 ACE Pro рассчитан на долгую работу: резервуар для чистой воды вмещает 1000 мл, грязевой бак — 720 мл, а одного заряда хватает до 60 минут. Благодаря этому робот легко убирает большие квартиры и двухэтажные дома — без дозаправки и подзарядки.

