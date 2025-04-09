Xiaomi, OPPO, Vivo, iQOO, OnePlus и Realme выпустили бета-версии Android 16

Производители смартфонов начали развертывать бета-версии прошивок на базе Android 16 для своих устройств.
Свои сборки уже выпустили:
- Xiaomi — для Xiaomi 15 и Xiaomi 14T Pro
- OPPO — для OPPO Find X8
- Vivo — для Vivo X200 Pro
- iQOO — для iQOO 13
- OnePlus — для OnePlus 13
- Realme — для Realme GT 7 Pro
Помните, что установка тестовых версий системы всегда сопряжена с рисками. Поэтому рекомендуется дождаться официального релиза стабильной версии прошивки.
Финальная версия Android 16 должна выйти летом 2025 года. После этого производители смартфонов начнут выпускать свои прошивки на базе системы Google.
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