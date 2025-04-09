Xiaomi, OPPO, Vivo, iQOO, OnePlus и Realme выпустили бета-версии Android 16

Производители смартфонов начали развертывать бета-версии прошивок на базе Android 16 для своих устройств.

Свои сборки уже выпустили:

Xiaomi — для Xiaomi 15 и Xiaomi 14T Pro

OPPO — для OPPO Find X8

Vivo — для Vivo X200 Pro

iQOO — для iQOO 13

OnePlus — для OnePlus 13

Realme — для Realme GT 7 Pro

Помните, что установка тестовых версий системы всегда сопряжена с рисками. Поэтому рекомендуется дождаться официального релиза стабильной версии прошивки.

Финальная версия Android 16 должна выйти летом 2025 года. После этого производители смартфонов начнут выпускать свои прошивки на базе системы Google.