Новости

Xiaomi, OPPO, Vivo, iQOO, OnePlus и Realme выпустили бета-версии Android 16

Производители смартфонов начали тестировать свежие прошивки.

Производители смартфонов начали развертывать бета-версии прошивок на базе Android 16 для своих устройств.

Свои сборки уже выпустили:

  • Xiaomi — для Xiaomi 15 и Xiaomi 14T Pro
  • OPPO — для OPPO Find X8
  • Vivo — для Vivo X200 Pro
  • iQOO — для iQOO 13
  • OnePlus — для OnePlus 13
  • Realme — для Realme GT 7 Pro

Помните, что установка тестовых версий системы всегда сопряжена с рисками. Поэтому рекомендуется дождаться официального релиза стабильной версии прошивки.

Финальная версия Android 16 должна выйти летом 2025 года. После этого производители смартфонов начнут выпускать свои прошивки на базе системы Google.

⚡️Прямо сейчас мы разыгрываем realme Note 60 в нашем Telegram-канале. Успей принять участие!
Теги: 
Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Инсайдер: ультратонкий Samsung Galaxy S25 Edge выйдет только в двух странах
сегодня в 20:19
Apple готовит экстренное обновление iOS 18.4.1
сегодня в 19:59
Xiaomi, OPPO, Vivo, iQOO, OnePlus и Realme выпустили бета-версии Android 16
сегодня в 19:32
ZONE 51 выпустил новую игровую гарнитуру GENEZIS
сегодня в 16:15
В России начались продажи игрового монитора Acer NITRO XV275K
сегодня в 15:45
Telegram начал маркировать каналы по требованию Роскомнадзора
сегодня в 14:20
Hot Wheels впервые за 10 лет запускает новую линейку машинок Ferrari
сегодня в 09:42
Раскрыты дизайн и характеристики Red Magic 10 Air
сегодня в 08:53
Обзор Suunto Race S: умнее, чем фитнес-трекер, проще, чем умные часы
вчера в 20:37
Российская студия анонсировала демку космо-хоррора Vicious Red
вчера в 17:23

Обзоры на The GEEK