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realme запустила серию 14 в России

С чипами Snapdragon и Dimensity, батареей на 6000 мАч и ценой от 19 999 ₽.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 13:37

Компания realme объявила о старте продаж серии realme 14 в России. Линейка включает две модели: realme 14 5G на чипсете Snapdragon 6 Gen 4 и realme 14T 5G с процессором Dimensity 6300.

Обе версии получили аккумулятор на 6000 мАч, поддержку быстрой зарядки 45 Вт и акцент на автономность и производительность.

Что внутри

  • realme 14 5G: Snapdragon 6 Gen 4 (4 нм), AnTuTu >750 000 баллов, охлаждение с испарительной камерой 6050 мм², экран 120 Гц, камера 50 Мп с OIS, видеозапись в 4K. Есть также интерактивная подсветка Pulse Light и защита IP69.
  • realme 14T 5G: Dimensity 6300, AnTuTu ~460 000, графика быстрее на 50% по сравнению с конкурентами, тот же аккумулятор и зарядка, пластиковый корпус с 3D-оформлением.

Цены в России

  • realme 14 5G:
     8+256 ГБ — от 27 999 ₽
     12+256 ГБ — от 30 999 ₽
  • realme 14T 5G:
     8+128 ГБ — от 19 999 ₽
     8+256 ГБ — от 21 999 ₽
     12+256 ГБ — от 24 999 ₽
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Источник:
The GEEK
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