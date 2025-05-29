realme запустила серию 14 в России

Компания realme объявила о старте продаж серии realme 14 в России. Линейка включает две модели: realme 14 5G на чипсете Snapdragon 6 Gen 4 и realme 14T 5G с процессором Dimensity 6300.

Обе версии получили аккумулятор на 6000 мАч, поддержку быстрой зарядки 45 Вт и акцент на автономность и производительность.

Что внутри

realme 14 5G: Snapdragon 6 Gen 4 (4 нм), AnTuTu >750 000 баллов, охлаждение с испарительной камерой 6050 мм², экран 120 Гц, камера 50 Мп с OIS, видеозапись в 4K. Есть также интерактивная подсветка Pulse Light и защита IP69.

realme 14T 5G: Dimensity 6300, AnTuTu ~460 000, графика быстрее на 50% по сравнению с конкурентами, тот же аккумулятор и зарядка, пластиковый корпус с 3D-оформлением.

Цены в России