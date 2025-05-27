Realme GT 7 получил дату выхода в России, включая лимитку в зелёном Aston Martin

Смартфоны линейки realme GT 7 поступят в продажу в России 17 июня 2025 года, сообщила компания. В серию войдут сразу три устройства: стандартный GT 7, облегчённый GT 7T и особая версия GT 7 Dream Edition, созданная в партнёрстве с командой Aston Martin Formula One.

Что известно сейчас

Флагман realme GT 7 представят в цветах «Обсидиан» и «Синий ледник». Главный акцент — на производительности и автономности, что подчёркивается официальным слоганом серии: «Скорость без пит-стопов».

Лимитированная версия GT 7 Dream Edition выполнена в зелёном цвете Aston Martin Green, с аэродинамическими линиями на задней панели и фирменным логотипом. В России будет доступно всего 1500 экземпляров.

Технические детали

Конкретные характеристики, цены и конфигурации устройств realme пообещала раскрыть ближе к старту продаж.