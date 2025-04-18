Лучшие смартфоны до 20 000 рублей — рейтинг весны 2025 года

Смартфон до 20 000 рублей — это уже не компромисс, а разумный выбор. В 2025 году даже бюджетные модели могут похвастаться хорошими экранами, приличной камерой, быстрым интерфейсом и аккумулятором, способным прожить день-два без подзарядки. Главное — выбрать правильное устройство.

В этом рейтинге мы собрали лучшие смартфоны до 20 тысяч рублей на апрель и май 2025 года. Все модели проверены временем, обзорами и отзывами. Здесь нет «проходных» устройств — только те, что реально стоит покупать в своей ценовой категории.

Realme C75: выносливый мультимедийник

💰Цена: ~18 990 ₽

🔥Главное: мощная батарея и суперзащита

Realme C75 — это смартфон для тех, кто не любит думать о розетке. У него батарея на 5828 мАч, которой хватит на 2 дня активного использования. Поддерживается быстрая зарядка 45 Вт. За производительность отвечает мощный процессор MediaTek Helio G92 Max, который спокойно справится с играми и видео без тормозов.

Но главная его фишка — это защита корпуса: смартфон переживёт дождь, падения и грязь. Здесь защита по всем возможным стандартам: IP69, IP68, IP66 и даже по военному MIL-STD 810H.

✅ Кому подойдёт: активным пользователям, студентам и тем, кто любит играть, смотреть фильмы и не думать о подзарядке.

Tecno Spark 30: бюджетный камерафон

💰Цена: ~17 490 ₽

🔥Главное: топовая камера за доступные деньги

Если вы любите фотографировать, Tecno Spark 30 — лучший выбор. Основная камера на 64 МП с сенсором Sony IMX682 позволяет делать классные снимки даже при слабом освещении. Большой экран 6,78” с Full HD+ и частотой обновления 90 Гц отлично подойдёт для просмотра фильмов и соцсетей.

Кроме камеры, смартфон порадует защитой от пыли и воды (IP64), сканером отпечатка сбоку и даже ИК-портом, чтобы управлять телевизором.

✅ Кому подойдёт: любителям мобильной фотографии и видео, блогерам и тем, кто ценит хороший дисплей за разумные деньги.

OPPO A5 Pro: сверхзащищённый смартфон для активных

💰 Цена: ~15 990 ₽

🔥 Главное: максимальная защита и живучесть

Если смартфон часто падает из рук, или вы любите путешествия и экстремальные условия — OPPO A5 Pro создан для вас. Его корпус прошёл армейские тесты MIL-STD 810H и защищён сразу по трём стандартам: IP69, IP68 и IP66. Это значит, что телефон спокойно переживёт падение в лужу, грязь и даже экстремальные условия (мы проверяли).

Экран у него тоже неплох: 6,67″ с частотой обновления 90 Гц, защитным стеклом Gorilla Glass 7i и нормальной яркостью даже под солнцем. Батарея держит долго — можно забыть про зарядку минимум на сутки.

✅ Кому подойдёт: спортсменам, туристам, строителям и тем, кто часто бывает на улице.

Vivo Y04: простой, но стильный

💰 Цена: ~11 990 ₽

🔥 Главное: базовый, стильный и удобный

Vivo Y04 выглядит современно и аккуратно, при этом стоит совсем недорого. У него экран 6,74″ с комфортной частотой 90 Гц, который отлично подходит для чтения, соцсетей и интернета. Есть защита IP64 и даже возможность управлять экраном мокрыми руками.

Батарея на 5500 мАч спокойно продержится пару дней, а боковой сканер отпечатков — удобное решение на каждый день.

✅ Кому подойдёт: тем, кто любит простоту, хороший внешний вид и практичность.

Realme Note 60: простой и надёжный на каждый день

💰 Цена: ~7 990 ₽

🔥 Главное: прочный и доступный

Realme Note 60 — смартфон для тех, кому просто нужен хороший телефон без заморочек. У него надёжный корпус с алюминиевым каркасом и защита от пыли и брызг IP64. Большой экран 6,74″ с частотой 90 Гц отлично подходит для соцсетей, просмотра видео и повседневных задач.

Камеры и характеристики здесь простые, но телефон не подводит и работает стабильно — за свои деньги отличный вариант.

✅ Кому подойдёт: школьникам, пожилым людям и тем, кто просто хочет хороший и недорогой смартфон без лишних функций.

Как выбрать?

Любите фотографировать? 👉 Tecno Spark 30

👉 Tecno Spark 30 Нужна суперзащита и живучесть? 👉 OPPO A5 Pro

👉 OPPO A5 Pro Важна мощность и автономность? 👉 Realme C75

👉 Realme C75 Хотите просто надёжный телефон? 👉 Realme Note 60 или Vivo Y04

Любая из моделей достойна вашего внимания — выбирайте, ориентируясь на реальные потребности!