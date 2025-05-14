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Глобальный запуск realme GT 7 состоится 27 мая в Париже

Новинка предложит аккумулятор на 7000 мАч, быструю зарядку на 120 Вт и дисплей с минимальными рамками.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 15:15

Realme объявила дату глобального запуска серии GT 7. Презентация состоится 27 мая в Париже. Одной из ключевых особенностей станет система охлаждения IceSense Graphene. Благодаря использованию графена, который в 10 раз эффективнее обычных графитовых плёнок, устройство будет поддерживать стабильную производительность под нагрузкой. Заявлено, что поверхность смартфона адаптируется к температуре воздуха, обеспечивая комфорт при использовании в жару и холод.

Смартфон оснастят кремний-углеродным аккумулятором ёмкостью 7000 мАч и зарядкой 120 Вт. realme GT 7 станет одним из первых смартфонов на чипсете Dimensity 9400e. По результатам AnTuTu он набирает свыше 2,25 млн баллов.

В игровом режиме GT Boost смартфон будет прогнозировать нагрузку на чип в реальном времени и перераспределять ресурсы с точностью до миллисекунды.

Новинка выйдет в двух цветах — синем и чёрном. Более подробные спецификации, конфигурации и цены для российского рынка будут объявлены позже.

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Источник:
The GEEK
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