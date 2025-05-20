Realme выпустит спецверсию смартфона GT 7 в коллаборации с Aston Martin

Компания realme объявила о трехлетнем сотрудничестве с командой «Формулы-1» Aston Martin Formula One. В рамках партнерства выйдет специальная версия нового флагманского смартфона — realme GT 7 Dream Edition.

Новинка получит дизайн в стиле Aston Martin, включая фирменный зелёный цвет Aston Martin Green и двукрылый логотип. Как сообщили представители компаний, устройство станет началом серии совместных продуктов. В частности, планируется выпуск до двух кобрендовых моделей ежегодно.

Презентация новой линейки realme GT 7 состоится 27 мая в Париже. Тогда же будут раскрыты технические характеристики и особенности версии GT 7 Dream Edition.