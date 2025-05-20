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Realme выпустит спецверсию смартфона GT 7 в коллаборации с Aston Martin

Новинку представят уже 27 мая.

Компания realme объявила о трехлетнем сотрудничестве с командой «Формулы-1» Aston Martin Formula One. В рамках партнерства выйдет специальная версия нового флагманского смартфона — realme GT 7 Dream Edition.

Новинка получит дизайн в стиле Aston Martin, включая фирменный зелёный цвет Aston Martin Green и двукрылый логотип. Как сообщили представители компаний, устройство станет началом серии совместных продуктов. В частности, планируется выпуск до двух кобрендовых моделей ежегодно.

Презентация новой линейки realme GT 7 состоится 27 мая в Париже. Тогда же будут раскрыты технические характеристики и особенности версии GT 7 Dream Edition.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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