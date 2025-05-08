Realme назначила дату презентации глобальной версии GT 7

Realme объявила дату презентации глобальной версии смартфона GT 7 — мероприятие пройдёт 27 мая в Париже. Анонс сопровождается официальными рендерами устройства в двух цветах: чёрном и синем.

В китайской версии модель также доступна в белом исполнении, которое пока не подтверждено для глобального рынка. Кроме цветовой палитры, отличается и дизайн блока камер — в частности, расположение вспышки.

Слоган предстоящей презентации: «Энергия, которая никогда не заканчивается», что отсылает к одной из главных особенностей устройства — аккумулятору на 7200 мАч. Пока неясно, появится ли такая батарея в глобальной версии.

Ранее realme также представила концептуальный смартфон с аккумулятором на 10 000 мАч, но о его релизе на международном рынке информации пока нет.