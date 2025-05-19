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Линейку смартфонов realme 14 представят в России 29 мая

В нее войдут realme 14 5G и realme 14T 5G.

29 мая в России состоится официальный запуск линейки смартфонов realme 14. В нее войдут два устройства — realme 14 5G и realme 14T 5G.

Старшая модель получит новый процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, который набирает около 750 тысяч «попугаев» в AnTuTu, систему охлаждения с большой испарительной камерой (6050 мм²), а также батарею на 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 45 Вт.

Вторая модель — realme 14T 5G — оснащена процессором MediaTek Dimensity 6300 5G, аккумулятором на 6000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт и защитой от воды и пыли IP66/68/69.

Подробности о новинках, в том числе технические характеристики, конфигурации, доступность и цены, будут объявлены позднее.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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