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В России стартовали продажи игровых смартфонов realme P3 и P3 Ultra

6000 мА·ч, AMOLED и защита IP69.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 15:22

Realme представила в России серию P3 — смартфоны, созданные специально для онлайн-продаж. Новинки получили флагманские процессоры для своего класса, AMOLED-дисплеи и защиту стандарту IP69.

Серия включает две модели: realme P3 Ultra и базовую realme P3. Старшая версия построена на платформе MediaTek Dimensity 8350 Ultra, а младшая — на Snapdragon 6 Gen 4. Оба устройства поддерживают 5G и оснащены аккумуляторами 6000 мА·ч. Также реализована обходная зарядка, при которой питание подаётся напрямую на материнскую плату, что снижает нагрев и позволяет играть прямо во время зарядки.

realme P3 / realme P3 Ultra

Обе модели оснащены системой охлаждения с испарительной камерой площадью 6050 мм² и получили полную защиту от воды и пыли по стандарту IP66 / IP68 / IP69. realme P3 Ultra заключён в ультратонкий корпус 7,38 мм и выполнен в люминесцентном дизайне с эффектом свечения. Толщина корпуса базовой модели — 7,97 мм.

Характеристики серии realme P3

Характеристикаrealme P3 Ultrarealme P3
ПроцессорMediaTek Dimensity 8350 Ultra 5GSnapdragon 6 Gen 4 5G
Память (ОЗУ / ПЗУ)12 ГБ LPDDR5X / 256 или 512 ГБ UFS 3.18 или 12 ГБ / 256 ГБ
AnTuTu>1 450 000 баллов>760 000 баллов
ДисплейAMOLED, 1.5K, 120 Гц, ШИМ 3840 ГцAMOLED, до 2000 нит, 120 Гц
Размер корпуса7.38 мм7.97 мм
Камера основная50 Мп Sony IMX896, OIS, видео 4K@60 fps50 Мп, AI-режим захвата движения
Камера фронтальная16 Мп Sony IMX480, 1080p@30/60 fpsНе указано
Система охлажденияИспарительная камера 6050 мм²Испарительная камера 6050 мм²
Аккумулятор6000 мА·ч6000 мА·ч
Зарядка80 Вт (обходная зарядка)45 Вт
Особенности корпусаТонкий, люминесцентное покрытие с эффектом свеченияМатовый корпус
ЦветаПланетарный синий, Лунный белыйЗеленая звезда, Серый метеорит
Степени защитыIP66 / IP68 / IP69IP66 / IP68 / IP69

Цены realme P3 в России

  • realme P3 Ultra: 12+256 ГБ — 34 999 ₽, 12+512 ГБ — 37 999 ₽
  • realme P3: 8+256 ГБ — 22 999 ₽, 12+256 ГБ — 24 999 ₽
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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
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