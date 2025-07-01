В России стартовали продажи игровых смартфонов realme P3 и P3 Ultra

Realme представила в России серию P3 — смартфоны, созданные специально для онлайн-продаж. Новинки получили флагманские процессоры для своего класса, AMOLED-дисплеи и защиту стандарту IP69.
Серия включает две модели: realme P3 Ultra и базовую realme P3. Старшая версия построена на платформе MediaTek Dimensity 8350 Ultra, а младшая — на Snapdragon 6 Gen 4. Оба устройства поддерживают 5G и оснащены аккумуляторами 6000 мА·ч. Также реализована обходная зарядка, при которой питание подаётся напрямую на материнскую плату, что снижает нагрев и позволяет играть прямо во время зарядки.
Обе модели оснащены системой охлаждения с испарительной камерой площадью 6050 мм² и получили полную защиту от воды и пыли по стандарту IP66 / IP68 / IP69. realme P3 Ultra заключён в ультратонкий корпус 7,38 мм и выполнен в люминесцентном дизайне с эффектом свечения. Толщина корпуса базовой модели — 7,97 мм.
Характеристики серии realme P3
|Характеристика
|realme P3 Ultra
|realme P3
|Процессор
|MediaTek Dimensity 8350 Ultra 5G
|Snapdragon 6 Gen 4 5G
|Память (ОЗУ / ПЗУ)
|12 ГБ LPDDR5X / 256 или 512 ГБ UFS 3.1
|8 или 12 ГБ / 256 ГБ
|AnTuTu
|>1 450 000 баллов
|>760 000 баллов
|Дисплей
|AMOLED, 1.5K, 120 Гц, ШИМ 3840 Гц
|AMOLED, до 2000 нит, 120 Гц
|Размер корпуса
|7.38 мм
|7.97 мм
|Камера основная
|50 Мп Sony IMX896, OIS, видео 4K@60 fps
|50 Мп, AI-режим захвата движения
|Камера фронтальная
|16 Мп Sony IMX480, 1080p@30/60 fps
|Не указано
|Система охлаждения
|Испарительная камера 6050 мм²
|Испарительная камера 6050 мм²
|Аккумулятор
|6000 мА·ч
|6000 мА·ч
|Зарядка
|80 Вт (обходная зарядка)
|45 Вт
|Особенности корпуса
|Тонкий, люминесцентное покрытие с эффектом свечения
|Матовый корпус
|Цвета
|Планетарный синий, Лунный белый
|Зеленая звезда, Серый метеорит
|Степени защиты
|IP66 / IP68 / IP69
|IP66 / IP68 / IP69
Цены realme P3 в России
- realme P3 Ultra: 12+256 ГБ — 34 999 ₽, 12+512 ГБ — 37 999 ₽
- realme P3: 8+256 ГБ — 22 999 ₽, 12+256 ГБ — 24 999 ₽
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