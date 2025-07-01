В России стартовали продажи игровых смартфонов realme P3 и P3 Ultra

Realme представила в России серию P3 — смартфоны, созданные специально для онлайн-продаж. Новинки получили флагманские процессоры для своего класса, AMOLED-дисплеи и защиту стандарту IP69.

Серия включает две модели: realme P3 Ultra и базовую realme P3. Старшая версия построена на платформе MediaTek Dimensity 8350 Ultra, а младшая — на Snapdragon 6 Gen 4. Оба устройства поддерживают 5G и оснащены аккумуляторами 6000 мА·ч. Также реализована обходная зарядка, при которой питание подаётся напрямую на материнскую плату, что снижает нагрев и позволяет играть прямо во время зарядки.

realme P3 / realme P3 Ultra

Обе модели оснащены системой охлаждения с испарительной камерой площадью 6050 мм² и получили полную защиту от воды и пыли по стандарту IP66 / IP68 / IP69. realme P3 Ultra заключён в ультратонкий корпус 7,38 мм и выполнен в люминесцентном дизайне с эффектом свечения. Толщина корпуса базовой модели — 7,97 мм.

Характеристики серии realme P3

Характеристика realme P3 Ultra realme P3 Процессор MediaTek Dimensity 8350 Ultra 5G Snapdragon 6 Gen 4 5G Память (ОЗУ / ПЗУ) 12 ГБ LPDDR5X / 256 или 512 ГБ UFS 3.1 8 или 12 ГБ / 256 ГБ AnTuTu >1 450 000 баллов >760 000 баллов Дисплей AMOLED, 1.5K, 120 Гц, ШИМ 3840 Гц AMOLED, до 2000 нит, 120 Гц Размер корпуса 7.38 мм 7.97 мм Камера основная 50 Мп Sony IMX896, OIS, видео 4K@60 fps 50 Мп, AI-режим захвата движения Камера фронтальная 16 Мп Sony IMX480, 1080p@30/60 fps Не указано Система охлаждения Испарительная камера 6050 мм² Испарительная камера 6050 мм² Аккумулятор 6000 мА·ч 6000 мА·ч Зарядка 80 Вт (обходная зарядка) 45 Вт Особенности корпуса Тонкий, люминесцентное покрытие с эффектом свечения Матовый корпус Цвета Планетарный синий, Лунный белый Зеленая звезда, Серый метеорит Степени защиты IP66 / IP68 / IP69 IP66 / IP68 / IP69

Цены realme P3 в России

realme P3 Ultra : 12+256 ГБ — 34 999 ₽, 12+512 ГБ — 37 999 ₽

: 12+256 ГБ — 34 999 ₽, 12+512 ГБ — 37 999 ₽ realme P3: 8+256 ГБ — 22 999 ₽, 12+256 ГБ — 24 999 ₽