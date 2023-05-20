Обзор realme C55: мини-капсула в деле

Realme C55 вызвал много интереса ещё до своего выхода благодаря экспериментальной функции «мини-капсулы», которая является копией Dynamic Island от Apple. Однако, несмотря на эту удивительную деталь, на самом деле всё гораздо проще.

Тем не менее Realme C55 получился хорошим обновлением по сравнению с Realme C33. Он выделяется неплохим железом, улучшенными камерами и тем более ценой. Но обо все по порядку.

Характеристики realme C55

Модель: realme C55

Габариты (ШxВxТ): 75.9×165.6×7.89 мм, 189.5 г

Дисплей: изогнутый, 6.72″ (2400×1080), Full HD, IPS, 90 Гц

Процессор: Mediatek Helio G88

Камера: основная 64 МП, 2 МП

Камера фронтальная: 8 Мп

Память: 8 ГБ оперативной, 256 ГБ постоянной

Батарея: 5 000 мАч, быстрая зарядка, USB-C

ОС: realme UI 4.0 (Android 13)

Связь: 2G, 3G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС

Безопасность: сканер отпечатков пальцев в кнопке, разблокировка по лицу

Защита стекла: Panda Glass

NFC: есть

Защита от воды: нет

Стоимость на момент обзора: от 17 990 рублей

Комплект поставки

Смартфон поставляется в уже ставшей традиционной для Realme коробке желтого цвета. Внутри нас ожидают:

Смартфон

Чехол из силикона тёмного цвета

Кабель USB-С

Зарядное устройство на 33 Вт с технологией SuperVOOC

Игла для извлечения SIM-карты

Также на дисплей предварительно нанесена защитная пленка. Конечно, это гигантский магнит для отпечатков пальцев, но зато она помогает от царапин.

Стандартный набор в который еще кладут зарядный блок и чехол для защиты. Я надеюсь, что смартфоны realme будут комплектоваться также в будущем.

Внешний вид

Несмотря на то, что Realme C55 получил пластиковый корпус, он симпатичный и удобно лежит в руке. Передняя панель изготовлена из прочного стекла, хотя производитель не раскрыл дополнительные детали о его типе. Задняя панель, рамка и кольца камеры выполнены из пластика, что делает устройство легким.

Важно отметить, что над экраном расположены почти невидимый разговорный динамик и несколько датчиков, которые обеспечивают дополнительные функции и улучшают пользовательский опыт.

Рамка выполнена из пластика и имеет матовое покрытие, чтобы как-то походить на алюминий.

Внизу уже редкий 3,5-мм аудиоразъем для подключения наушников, порт USB-C, микрофон и динамик.

Слот для трех карт находится на левой стороне. Он вмещает две карты nanoSIM и одну microSD.

На правой стороне расположены качельки регулировки громкости и кнопка включения/блокировки. Также в последней встроен сканер отпечатков пальцев, тут он быстрый, но работает иногда с ошибками. При этом её можно настроить на долгое нажатие. Будет вызываться меню перезагрузки или помощник Google.

На задней панели расположены два выступающих кольца, каждое из которых предназначено для одной из камер. Сами кольца огромного размера, хотя на деле в них расположены миниатюрные объективы. Этот дизайн добавляет особый шарм устройству и делает его внешний вид гораздо дороже.

Realme C55 оснащен двумя камерами. Основная камера имеет разрешение 64 МП, а вторая оснащена датчиком глубины на 2 МП для создания портретных снимков. Для дополнительной подсветки в темных условиях предусмотрена светодиодная вспышка. Важно отметить, что из-за выступающих объективов камеры, смартфон может покачиваться на плоской поверхности. Однако для решения этой проблемы в комплект поставки входит чехол, который поможет выровнять заднюю часть и обеспечит удобство использования.

Экран

Realme C55 оснащен 6,72-дюймовым ЖК-экраном IPS с разрешением Full HD+. Он поддерживает частоту обновления 90 Гц. Рамки вокруг экрана довольно узкие, что приятно для глаза, хотя внизу красуется средних размеров «подбородок». В центре верхней части экрана находится небольшой вырез, в котором размещена 8-мегапиксельная селфи-камера.

Фактическое разрешение экрана составляет 2400 x 1080 точек с плотностью пикселей 392 ppi. Это один из немногих смартфонов начального уровня с поддержкой разрешения 1080p. Контрастность хорошая с достаточно хорошим уровнем черного для ЖК-экрана. Замер максимальной яркости экрана показал 650 нит, хотя сама компания утверждает на значении до 680 нит.

Частоту обновления экрана можно выбирать из трёх параметров: автовыбор (от 45 до 90 Гц), «высокая» с максимальной частотой в 90 Гц и «стандартная», чтобы экономить заряд батареи и ограничиваться 60 Гц.

Автономность

Realme C55 питается от аккумулятора приличной ёмкости в 5000 мАч. Смартфон может долгое время обходиться без подзарядки и по моему опыту его хватает на 2-3 дня при стандартом использовании (переписки, разговоры по телефону, немного прослушивание музыки и просмотра YouTube). Если прибавить этому показатели игры, активную переписку, то смартфон выдержит около 10 часов, что весьма хороший показатель.

Также аппарат оснащен поддержкой быстрой зарядки с фирменной технологией SuperVOOC мощностью 33 Вт. Сам зарядный блок идёт в комплекте, поэтому никаких дополнительных трат. По описанию от компании, зарядное устройство заряжает на 50% за 29 минут. На деле телефон заряжает 30% батареи за 18 минут и до 50% за 30 минут.

Звук

Пожалуй, одним из немногих минусов C55 является звук. Он здесь среднего качества, хотя разработчики предусмотрели опцию увеличения громкости до 200%. При максимальном значении заметных искажений и хрипов нет, но сам прирост громкости незначителен.

Тем не менее, смартфон оснащен стереодинамиками — именно разговорный выполняет эту функцию. Во время разговоров собеседника хорошо слышно, и звонок может быть настолько громким, что вы точно не пропустите его на шумной улице. При просмотре видео также отчетливо всё слышно.

Тот самый «вырез»

Среди интересных особенностей Realme C55 выделяется аналог функции Dynamic Island от Apple. Небольшой «островок» на дисплее способен отображать различные уведомления и статусы. В realme эту функцию называют мини-капсулой. Чтобы включить мини-капсулу в Realme C55 нужно зайти в Настройки > Лаборатория realme.

В настоящее время ее функционал ограничен. Она позволяет отображать статус зарядки, отслеживать мобильный трафик и количество пройденных шагов.

На данный момент мини-капсула больше похожа на опцию для развлечения, чем на полезный инструмент. Однако компания realme обещает расширить ее функциональность в будущих обновлениях.

Оболочка

Realme C55 поставляется с предустановленной операционной системой Android 13 и пользовательским интерфейсом Realme UI 4.0. Самым заметным улучшением в Realme UI 4.0 является новая тема, которая предлагает современный и чистый внешний вид Android. Эта тема также доступна на смартфонах Oppo и OnePlus.

Realme UI 4.0 также включает новые элементы управления мультимедиа, улучшенную анимацию (более плавную и меньше мешающую), динамические виджеты, а также улучшенные центры уведомлений и управления, которые являются частью Android 13.

Когда речь заходит о персонализации, Realme UI 4.0 предлагает гибкие возможности. В настройках имеется целая страница стилей (включая обои), где вы можете менять обои (статические и анимированные), переключаться между различными наборами значков, выбирать разные формы значков быстрых переключателей, изменять шрифты и выбирать совершенно разные цветовые схемы, которые полностью изменят внешний вид пользовательского интерфейса Realme.

Производительность

Realme C55 имеет мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G88, который был представлен в 2021 году и создан с использованием 12-нанометровой технологии. Сам чипсет предназначен для доступных устройств и справляется с базовыми задачами.

Большинство популярных игр работают без проблем на минимальных и средних настройках. Но вот если выбрать более требовательные игры, например, Genshin Impact, то лучше выбрать более производительное устройство. Однако для игр, таких как Oceanhorn, Injustice 2 и PUBG — Realme C55 справляется с легкостью. Во время нагрузок задняя панель нагревается умеренно.

Одним из главных преимуществ Realme C55 является большой объем памяти. Устройство оснащено 256 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество фотографий и видео. Если вам потребуется еще больше места, то можно использовать карту памяти microSD объемом до 2 ТБ.

Однако стоит отметить, что устройство использует ROM формата eMMC 5.1 вместо более быстрого UFS, что может негативно сказаться на производительности в некоторых ситуациях. Realme C55 также поддерживает функцию расширения оперативной памяти. Она позволяет расширить стандартные 8 ГБ оперативной памяти смартфона, хотя и виртуально, за счет внутренней памяти телефона. Так можно докинуть дополнительных 2, 4 или 6 ГБ виртуальной памяти. Сам раздел спрятан в пункте «Об устройстве» > RAM.

Камеры

Камера realme C55 представляет себя как приятное дополнение к смартфону. Она оснащена 64-мегапиксельным модулем OmniVision OV64B, который также используется в популярных моделях GT Master Edition и GT Neo 3T. Сочетание этого модуля с объективом f/1.8 и фазовым автофокусом позволяет создавать качественные фотографии даже в условиях ограниченного освещения, таких как помещения с искусственным светом. Благодаря таким возможностям, realme C55 способен предложить фотографии, которые соответствуют ожиданиям даже более дорогих смартфонов.

Вторая камера на C55 — двухмегапиксельный датчик глубины, который обеспечивает эффект размытого фона на портретных снимках. Однако, к сожалению, в этом смартфоне отсутствуют оптический зум и сверхширокоугольный модуль.

Качество снимков с realme C55 отличается естественной передачей цветов и высокой резкостью. В большинстве случаев, изображения отлично детализированы. Однако, при использовании цифрового зума в 2x и 5x, качество снимков существенно снижается.

С камерой realme C55 также предоставляется возможность съемки в полном разрешении, но лучше использовать автоматический режим, поскольку фотографии с разрешением 64 мегапикселя занимают больше места в памяти устройства, а их динамический диапазон может быть ограничен. В интерфейсе камеры также доступен ручной режим, который позволяет настраивать параметры съемки и сохранять файлы в формате RAW.

Камера realme C55 подходит для большинства повседневных сюжетов, а в условиях низкого освещения рекомендуется использовать ночной режим, который позволяет получать более яркие и резкие фотографии.

Смартфон также предлагает возможность записи видео с разрешением до 1080p при частоте кадров 30 или 60 в секунду. Также можно менять зум прямо в процессе видеозаписи.

Итого

Realme C55 оказался достойным смартфоном своего класса. Он отличается не только стабильной работой, но и привлекательным внешним видом. Внешний вид смартфона выглядит гораздо более дорогостоящим, чем его фактическая стоимость. Кроме того, у смартфона присутствует отличный IPS-дисплей с поддержкой частоты обновления 90 Гц, а мини-капсула является интересным дополнением.

Если вы ищете качественный, привлекательный и максимально сбалансированный смартфон, то Realme C55 станет отличным выбором.

Плюсы Симпатичный дизайн

Хороший экран

Мини-капсула

Быстрая зарядка Минусы Немного слабый звук

Не подойдет для «тяжёлых» игр