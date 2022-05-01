Обзор OPPO A55: бюджетник-хамелеон с камерой 50 Мп

Рынок бюджетников всегда пестрит различными новинками и каждый бренд старается выделить свой смартфон среди конкурентов. Одним из таких представителей является OPPO A55 с модулем NFC и основной камерой на 50 Мп. Стоит ли он своих денег? Расскажу ниже.

Характеристики OPPO A55

Модель: realme 9 Pro (RMX3472)

Габариты (ВxШxТ): 163,6×75,7×8,4 мм, 193 г

Дисплей: 6,51″, 1600×720, IPS, 60 Гц

Процессор: MediaTek Helio G35

Камера: основная 50 МП F/1.80, макро 2 МП F/2.40, монохромная 2 МП F/2.40

Камера фронтальная: 16 Мп

Память: 4 ГБ оперативной, 64 постоянной

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт, обратная зарядка 5 Вт

ОС: Android 11 с оболочкой ColorOS 11.1

Связь: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, 4G LTE, 3G, 2G, QZSS

Защита от воды: нет

Сканер: встроен в кнопку питания, распознавание по лицу

Стоимость: от 18 990 рублей

Комплектация

Смартфон поставляется в белой картонной коробке с обложкой голубого цвета. Внутри сам смартфон, кабель Type-C, зарядный блок мощностью 18 Вт, силиконовый чехол, иголка для лотка симки и документация. Дисплей прикрывает заводская защитная плёнка с олеофобным покрытием. Ничего особенного, привычный комплект для Android-смартфонов.

Отдельное внимание заслуживает чехол. Он имеет не просто вырез под блок камер, а именно полностью закрывает их, оставляя открытыми только модули и вспышку.

Внешний вид

Каких-то особых необычных линий в дизайне нет. Довольно толстые рамки вокруг дисплея, внизу подбородок, а сверху в дисплее красуется вырез под фронтальную камеру. Последнее решение выглядит самым разумным, никаких каплевидных вырезов, бровей и прочего. Малая точка, которая особо не отвлекает внимание.

Сами датчики приближения и освещённости размещены справа от разговорного динамика над экраном. Увидеть их очень трудно, если только не сидеть со смартфоном в кромешной тьме. Только тогда есть шанс увидеть маячок с красным светом и сработает он только при разблокировке.

Слева находятся привычные и удобные качельки громкости. Их расположение не доставляет дискомфорта, до них не нужно тянуться пальцами изо всех сил. Чуть выше находится лоток для двух SIM-карт и одной карточки microSD.

Справа небольшое углубление для кнопки питания со встроенным сканером отпечатков пальцев. Разблокировка быстрая и точная. В зависимости от выбранных настроек можно просто коснуться кнопки или нажать на неё.

На нижней стороне корпуса разместили стандартный 3,5-выход для подключения наушников, микрофон, порт для Type-C и один динамик.

Хамелеон

На обзор пришла модель синего цвета, которая на мой взгляд, выглядит довольно интересной. Всего на российском рынке можно приобрести OPPO A55 в двух цветах: черный (матовый) и синий (глянцевый).

Задняя часть в тестовом смартфоне выполнена из глянцевого пластика. Он сильно собирает отпечатки, но на солнце они не будут видны из-за переливов на свете. Хотя протирать смартфон понадобиться часто.

Под различными углами света, корпус красиво переливается используя палитру красного, зелёного, синего и жёлтого цвета. Выглядит весьма интересно, тем более для бюджетного смартфона.

Блок с модулями камер выпирает сильно, поэтому даже в чехле, придётся смириться с постоянным покачиванием при нажатиях на столе.

Дисплей

Смартфон получил большой IPS-экран на 6,51 дюйма с разрешением HD+ (1600×720 точек) с плотностью пикселей 270 ppi. Отзывается экран без проблем, а частота обновления экрана составляет стандартные 60 Гц.

В солнечный день не сказать, что супер видно, но читать текст можно. Поэтому особых проблем не наблюдается.

Цветопередача дисплея более чем нормальная, а небольшая часть засветки может появиться только при максимальном выкручивании яркости. Поэтому подсветка практически равномерная.

Производительность

Смартфон получил восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G35, который является практически идентичной копией Helio P35. В комплекте 4 ГБ оперативной памяти. Система может подтормаживать только в первые секунды включения. Позже лагов и глюков во время использования не наблюдалось.

Работает смартфон под управлением Android 11 с фирменной оболочкой ColorOS 11.1. Есть игровой режим, но играть в требовательные проекты, типа PUBG или World of Tanks, придётся на минимальных настройках. Всё-таки это бюджетный смартфон, поэтому для игр лучше присмотреть что-то более дорогое.

Сторонние «стартовые» приложения можно удалить всего за пару тапов, а обязательные российские вынесены в отдельную папку на рабочем столе.

Для бесконтактной оплаты предусмотрен модуль NFC. По умолчанию модуль отключен, поэтому потребуется его включать в настройках смартфона или через верхнюю шторку.

Разговорный динамик громкий, что несомненно подходит для использования на улице, метро или других шумных мест. Нижний динамик подходит для уведомлений и звонков. Скорее он базовый и прослушивать музыкальные композиции через него будет не особо комфортно.

Камера

Бюджетный смартфон OPPO A55 выделяется своей камерой с разрешением 50 Мп, но это больше маркетинг для привлечения внимания. В обычном режиме телефон фотографирует в разрешении 12 Мп, а для активации 50 Мп предусмотрен специальный режим, который можно включить в приложении «Камера». Тут же можно включить автоматический HDR, портрет, профессиональный режим с тонкой настройкой ISO и прочего.

При хорошем освещении можно получить удачные снимки. В помещениях с плохим светом, будут получаться немного зернистые кадры, но тут на помощь может прийти вспышка.

Ширика нет, поэтому остаётся только базовый режим и 5-кратный цифровой зум.

Камера способна записывать в двух режимах: HD (720p) или FullHD при 30 FPS. Стабилизации нет, поэтому снимать в движении не получится, но есть автофокусировка, которая отлично справляется со своей задачей.

Время работы

Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч, что позволяет использовать аппарат без проблем в течение всего дня. В комплекте предусмотрен зарядный блок мощностью 18 Вт, а сам смартфон поддерживает скоростную зарядку. Однако, про быстроту вопрос спорный — на полный заряд смартфона с 0 до 100% уходит около 2 часов. Если смотреть на это с другой стороны, то далеко не все бюджетники смогут похвастаться и такими показателями.

Итого

OPPO A55 получился настоящей рабочей лошадкой. Оболочка ColorOS даёт огромный функционал владельцу смартфона, начиная от тонкой настройки и заканчивая записью звонков без уведомления другого собеседника. Есть модуль NFC для бесконтактной оплаты, хорошая батарея и привлекательный дизайн.

Если вам нужен простой смартфон с симпатичным дизайном, длительной автономной работой и всеми современными функциями, то OPPO A55 станет отличным выбором.

Плюсы Красивая спинка

Аккумулятор 5000 мАч

Хороший комплектный чехол

Есть NFC Минусы Камера 50 на 50

Всего 4 ГБ ОЗУ

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