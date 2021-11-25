Обзор наушников vivo TWS 2e: баланс цены и звука

В октябре компания vivo выпустила на российский рынок беспроводные наушники vivo TWS 2e. На тест и написание текста ушло более месяца, а значит можно подробно рассказать про модель и сделать выводы.

Наушники vivo TWS 2e относятся к среднему сегменту. Интересные функции, хорошая сборка и стоимость – делают наушники золотой серединой.

Характеристики

Модель: TWS 2e

Поддерживаемые кодеки: AAC, SBC

Подключение: Bluetooth 5.2

Количество микрофонов: 3

Степень защиты: IP54

Диапазон частот: от 20 до 20 000 Гц

Время работы: 7 часов

Время работы с зарядным кейсом: 30 часов

Стоимость: 6 990 рублей

Комплектация

Поставляются vivo TWS 2e в квадратной коробке белого цвета и с изображением белых наушников. При этом в коробке могут оказаться наушники в тёмном цвете, а спереди на изображении будет гордо красоваться белая модель. Видимо, экономия на коробке или какой-то внутренний прикол компании.

Внутри коробки всё стандартно: наушники в кейсе, кабель для зарядки Type-C, два типа амбушюр и бумаги.

Внешний вид

Кейс сделан из глянцевого пластика в форме закругленного прямоугольника. Спереди расположен фирменный логотип, кнопка и индикатор. Внизу вход Type-C для подзарядки.

Крышка легко открывается и надёжно закрывается за счёт магнитов. Чтобы достать наушник, придётся приложить усилия, потому что у меня он буквально соскальзывал и углублялся обратно в кейс.

Как я писал выше, на обзор попала модель в тёмной цвете под названием «Starry Blue ака Звездный Синий». Это что-то между чёрным и тёмно-синим цветом. Сразу стоит упомянуть, что кейс маркий и легко собирает отпечатки пальцев. Поэтому если у вас внутри живёт перфекционист, то выбирайте белую модель. Но если вас не пугают отпечатки, то можете смело приобретать модель в тёмном цвете. Цвет красиво переливается на свете и заметно выделяется из толпы.

Наушники имеют небольшую ножку на которой разместилось два микрофона, а также два небольших магнита для подзарядки от кейса. Как наушники будут сидеть в ушах, зависит от грамотного выбора насадок, которые есть в комплекте. В целом, никакого дискомфорта при длительном использовании я не испытывал.

Кодеки и звук

Внутри каждого наушники размещён большой динамический драйвер на 12,2 мм, что даёт мощный и плотный басс. Для наушников среднего сегмента и тем более беспроводных, это заметный плюс.

В отличие от своего старшего брата vivo TWS 2, наушники обладают шумодавом, но только для микрофонов. Во время разговора собеседник будет отчётливо слышать вас, даже при сильном ветре. Поэтому наушники можно использовать не только для прослушивания музыки, но и для разговоров за рулём в качестве гарнитуры.

Очень важным является стандарт подключения, именно тут используется Bluetooth 5.2, что заметно сказывается на качественном соединении. Задержка в передаче звука минимальная. Она может случиться при просмотре видео, но в нормальных плеерах её можно подкрутить. В играх типа PUBG, всё работает плавно и без проблем. По заявлению самой vivo задержка звука составляет около 117 мс.

Любой жанр начиная от электроники и заканчивая рэпом, слушать приятно. Однако, средние частоты могут становиться кашей, если слушать тяжелую музыку на максимальной громкости. Но всё легко лечится с помощью эквалайзера.

Также наушники умеют работать одновременно с двумя устройствами и производить переключение между ними. Например, вы смотрите ролик на YouTube через ноутбук и на смартфон поступает звонок. Наушники автоматически переключатся на звонок и остановят воспроизведение видео. Удобно.

Управление и автономность

Особых изысков в сенсорном управлении в TWS 2e нет. Вся настройка происходит через приложение, которое есть только на Андроид. Если всё оставить без изменений, то двойное нажатие будет останавливать/воспроизводимую музыку или сбрасывать вызов во время звонка.

По времени работы из наушников удалось выжать около 7 часов работы. Благодаря кейсу продлить работу можно до 30 часов. Хороший показатель, особенно, если их брать в долгий путь.

Итого

Беспроводные наушники vivo TWS 2e получились довольно интересными. Не скажу, что они лучшие и идеальные по звучанию, но в плане цены и качества – достойно держат планку. Звук не хрипит, автономность на высоте, лёгкие и не чувствуются в ушах.

Если вы не избалованы аудиофильским звучанием и вам нужны просто хорошие наушники для ежедневного пользования, то vivo TWS 2e станут отличным выбором.