MacBook Neo второго поколения получит более мощный чип и увеличенный объём ОЗУ

Авторитетный журналист Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg в своей авторской колонке «Power On» опубликовал новые инсайды по грядущим продуктам Apple. Сегодня информатор рассказал о MacBook Neo второго поколения.

По словам Гурмана, после успеха первого MacBook Neo компания Apple стремится сохранить темп, даже в нынешних условиях, когда из-за кризиса памяти пришлось повысить стоимость ноутбука.

Одним из важных обновлений станет увеличение объёма оперативной памяти, актуальная модель оснащена 8 Гб ОЗУ, а MacBook Neo 2 получит 12 Гб. Это должно положительно сказаться на работе с несколькими приложениями одновременно и при выполнении более ресурсоёмких задач. Но главным изменением станет переход с чипа A18 Pro на более производительный A19 Pro.

Кроме этого, информатор заявляет, что Apple планирует расширить выбор расцветок. Текущее поколение MacBook Neo выпускается в четырёх цветовых вариантах — Silver, Blush, Citrus и Indigo, но для модели второго поколения ожидаются новые цвета.

При запуске MacBook Neo в США стоил 599 долларов (51 400 ₽) за базовую модель, но в июне Apple повысила его стоимость до 699 долларов (59 990 ₽). Пока неизвестно, сохранит ли компания цену в 699 долларов для MacBook Neo второго поколения. Учитывая появление более производительного чипа, увеличенного объёма оперативной памяти и новых расцветок, стоимость новинки может оказаться выше.

Презентация MacBook Neo второго поколения ожидается в следующем году.