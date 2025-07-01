Anker отзывает ещё пять моделей пауэрбанков из-за риска перегрева

Компания выявила, что некоторые модели внешних аккумуляторов, произведённые с использованием батарей от конкретного поставщика, могут представлять потенциальную угрозу. Возможные дефекты связаны с риском перегрева, деформации корпуса и даже возгорания. Несмотря на низкую вероятность инцидентов, Anker запускает добровольную программу отзыва.

Ранее сообщалось об отзыве модели Anker PowerCore 10000 (A1263). Теперь в список добавлены ещё пять позиций:

Anker Power Bank 10 000 мА·ч 22,5 Вт (A1257)

Anker Power Bank 20 000 мА·ч 22,5 Вт с кабелем USB-C (A1647)

Anker MagGo Power Bank 10 000 мА·ч 7,5 Вт (A1652)

Anker Zolo Power Bank 20 000 мА·ч 30 Вт с кабелями USB-C и Lightning (A1681)

Anker Zolo Power Bank с одним USB-C кабелем (A1689)

Пользователи этих моделей могут подать заявку на компенсацию через официальный сайт Anker. После регистрации устройства необходимо безопасно утилизировать аккумулятор в специальном пункте для сбора батареек.

Владельцам доступна либо замена устройства, либо подарочная карта. Anker подчёркивает, что контролирует качество, но при массовом производстве сбои возможны даже у крупных производителей.

Если ваш пауэрбанк совпадает с одним из указанных номеров, рекомендуем немедленно прекратить его использование.