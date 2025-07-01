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Anker отзывает ещё пять моделей пауэрбанков из-за риска перегрева

В список попали шесть моделей, включая устройства с MagSafe, встроенными кабелями и быстрой зарядкой.
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Валентин Снежин сегодня в 20:33

Компания выявила, что некоторые модели внешних аккумуляторов, произведённые с использованием батарей от конкретного поставщика, могут представлять потенциальную угрозу. Возможные дефекты связаны с риском перегрева, деформации корпуса и даже возгорания. Несмотря на низкую вероятность инцидентов, Anker запускает добровольную программу отзыва.

Ранее сообщалось об отзыве модели Anker PowerCore 10000 (A1263). Теперь в список добавлены ещё пять позиций:

  • Anker Power Bank 10 000 мА·ч 22,5 Вт (A1257)
  • Anker Power Bank 20 000 мА·ч 22,5 Вт с кабелем USB-C (A1647)
  • Anker MagGo Power Bank 10 000 мА·ч 7,5 Вт (A1652)
  • Anker Zolo Power Bank 20 000 мА·ч 30 Вт с кабелями USB-C и Lightning (A1681)
  • Anker Zolo Power Bank с одним USB-C кабелем (A1689)

Пользователи этих моделей могут подать заявку на компенсацию через официальный сайт Anker. После регистрации устройства необходимо безопасно утилизировать аккумулятор в специальном пункте для сбора батареек.

Владельцам доступна либо замена устройства, либо подарочная карта. Anker подчёркивает, что контролирует качество, но при массовом производстве сбои возможны даже у крупных производителей.

Если ваш пауэрбанк совпадает с одним из указанных номеров, рекомендуем немедленно прекратить его использование.

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Источник:
9to5google
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
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