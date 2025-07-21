Яндекс Фабрика вышла на рынок холодильников под брендом Tuvio

В ассортимент вошли десять моделей, отличающихся по размеру, цвету и способу управления. Устройства уже доступны на Яндекс Маркете — цены начинаются от 39 990 рублей. Все модели покрываются пятилетней гарантией.

Основной упор сделан на сохранение свежести продуктов и энергоэффективность. Холодильники Tuvio оснащены инверторными компрессорами для автоматической регулировки мощность в зависимости от загрузки.

Система No Frost избавляет пользователей от необходимости размораживать камеру вручную, а технологии Multi Air Flow и металлическая задняя стенка (Metal Cooling) способствуют равномерному распределению холода и быстрой стабилизации температуры после открытия дверцы.

Младшая модель

Дополнительно в устройствах доступны два отсека с настраиваемым микроклиматом: один — для овощей с регулировкой влажности, другой — для мяса и рыбы с возможностью менять температуру.

Модели представлены в двух форматах: высотой 185 см (объём 310 л) и 195 см (объём 335 л). Морозильные камеры вмещают до 95 литров. Цветовые варианты включают белый, «нержавеющую сталь» и «тёмную нержавеющую сталь».

Старшая модель

Среди вариантов управления — как внутренняя панель, так и сенсорный блок снаружи корпуса. Конденсатор скрыт, что упрощает уход за техникой.

Ранее Яндекс Фабрика представила спортивную технику Bodycore и коллекцию товаров для дома Pragma Polelu.