Новости

Яндекс Фабрика вышла на рынок холодильников под брендом Tuvio

Яндекс Фабрика объявила о запуске холодильников под собственным брендом Tuvio. Первая линейка бытовой техники такого типа в портфеле компании.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 09:35

В ассортимент вошли десять моделей, отличающихся по размеру, цвету и способу управления. Устройства уже доступны на Яндекс Маркете — цены начинаются от 39 990 рублей. Все модели покрываются пятилетней гарантией.

Основной упор сделан на сохранение свежести продуктов и энергоэффективность. Холодильники Tuvio оснащены инверторными компрессорами для автоматической регулировки мощность в зависимости от загрузки.

Система No Frost избавляет пользователей от необходимости размораживать камеру вручную, а технологии Multi Air Flow и металлическая задняя стенка (Metal Cooling) способствуют равномерному распределению холода и быстрой стабилизации температуры после открытия дверцы.

Младшая модель

Дополнительно в устройствах доступны два отсека с настраиваемым микроклиматом: один — для овощей с регулировкой влажности, другой — для мяса и рыбы с возможностью менять температуру.

Модели представлены в двух форматах: высотой 185 см (объём 310 л) и 195 см (объём 335 л). Морозильные камеры вмещают до 95 литров. Цветовые варианты включают белый, «нержавеющую сталь» и «тёмную нержавеющую сталь».

Старшая модель

Среди вариантов управления — как внутренняя панель, так и сенсорный блок снаружи корпуса. Конденсатор скрыт, что упрощает уход за техникой.

Ранее Яндекс Фабрика представила спортивную технику Bodycore и коллекцию товаров для дома Pragma Polelu.

👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Теги: 
Яндекс Фабрика зашла в фитнес: представлена спортивная техника Bodycore
«Вкусно — и точка» впервые начнёт бронировать столы через Яндекс Еду
Яндекс обновил Нейроэксперта: теперь с рассуждениями, командной работой и анализом сайтов
Яндекс Фабрика выпустила коллекцию товаров для дома Pragma Polelu
Яндекс Фабрика представила портативные колонки Commo Stage
Алиса перебивается, колонки поют, звонки без SIM: всё новое в умных устройствах Яндекса
Яндекс объявил о создании бренда Team Yandex и собственной команды по Dota 2
На Яндекс Маркете появился поиск по фото с уточнением запроса
Стартовали продажи умной IP-камеры от Яндекса
Яндекс кардинально обновил Станцию Дуо Макс

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK