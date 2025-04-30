В Яндекс Маркет добавили ИИ-ассистента для поиска и сравнения товаров

В приложении Яндекс Маркета появился чат с ИИ-ассистентом на базе YandexGPT 5 Pro. Он помогает найти необходимые товары, рассказывает об их преимуществах и сравнивает с аналогами.

В чате ему можно задать любые вопросы о товарах маркетплейса. ИИ-ассистент разбирается в характеристиках того или иного продукта и дает рекомендации, основываясь на предпочтениях пользователя.

Новый инструмент пока работает в бета-режиме. Пользователи могут оценивать его ответы, ставя лайки или дизлайки, что поможет улучшить его работу.

В будущем Яндекс планирует расширить функционал ИИ-ассистента. Он будет помогать не только с информационными запросами, но и с другими задачами: от обращения в службу поддержки до сбора ребенка в школу. Аналогичные помощники также появятся в других сервисах Яндекса — Еда и Лавка.