Новости

В Яндекс Маркет добавили ИИ-ассистента для поиска и сравнения товаров

Покупатель может задать ассистенту в чате любые вопросы о товарах маркетплейса.

В приложении Яндекс Маркета появился чат с ИИ-ассистентом на базе YandexGPT 5 Pro. Он помогает найти необходимые товары, рассказывает об их преимуществах и сравнивает с аналогами.

В чате ему можно задать любые вопросы о товарах маркетплейса. ИИ-ассистент разбирается в характеристиках того или иного продукта и дает рекомендации, основываясь на предпочтениях пользователя.

Новый инструмент пока работает в бета-режиме. Пользователи могут оценивать его ответы, ставя лайки или дизлайки, что поможет улучшить его работу.

В будущем Яндекс планирует расширить функционал ИИ-ассистента. Он будет помогать не только с информационными запросами, но и с другими задачами: от обращения в службу поддержки до сбора ребенка в школу. Аналогичные помощники также появятся в других сервисах Яндекса — Еда и Лавка.

Теги: 
Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

В Яндекс Маркет добавили ИИ-ассистента для поиска и сравнения товаров
сегодня в 10:55
«Четыре всадника» возвращаются: вышел первый трейлер фильма «Иллюзия обмана 3»
вчера в 21:16
Обзор умного стабилизатора Steven от BukaTech с отслеживанием и LED-подсветкой
вчера в 19:30
Продажи CMF Phone 2 Pro и серии наушников Buds 2 начались на AliExpress
вчера в 17:51
Skyworth представила первый портативный телевизор в России
вчера в 14:41
Умные часы Amazfit Bip 6 с AMOLED-дисплеем и GPS вышли в России за 7999 рублей
вчера в 14:28
Представлен Р-ТАБ — российский планшет от создателей Р-ФОН
вчера в 11:39
Перевод с характером: Яндекс Браузер научился озвучивать видео, сохраняя эмоции
вчера в 10:38
Новые фото макетов iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro появились в сети
вчера в 10:22
GOG добавил 5 классических игр серии Star Wars в программу сохранения
28.04.2025

Обзоры на The GEEK