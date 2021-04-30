Обзор JBL Xtreme 3: будет громко!

Когда мощности портативной колонки не хватает, а наслаждаться музыкой хочется – на помощь приходит тяжелая артиллерия. JBL уже давно собрала коллекцию портативной акустики: начиная от лаконичных Flip и заканчивая брутальной Xtreme. Совсем недавно JBL представила новый дизайн своей «экстремальной» колонки, сохранив звучание, мобильность и стильный внешний вид. В третьей версии звук стал ещё громче, а также появились дополнительные улучшения. Чем ещё запомнилась JBL Xtreme 3 и стоит ли она своего внимания расскажу в обзоре.

Характеристики

Модель: JBL Xtreme 3

Мощность: 100 Вт

Диапазон частот 53 – 20000 Гц

Подключение: Bluetooth 5.1

Степень защиты: IP67

Размер: 298.5 x 136 x 134 мм

Разъемы: USB-A, USB-C, AUX

Время зарядки: 2,5 часа;

Время работы: до 15 часов

Стоимость: 18 499 рублей

Комплектация

В коробке с JBL Xtreme 3 находится массивный зарядный блок, плечевой ремень для переноски и руководство по эскплуатации.

Суровый дизайн и стильный вид

Внешний вид новинки практически мало чем отличается от прошлого поколения. Исключением стал огромный логотип, индикатор подключения по Bluetooth в виде вертикальной полоски, а на смену устойчивых ножек пришла прорезиненная плоскость. Выглядит интересно и более современно, но стоит колонку задеть, как она покатиться словно пивной бочонок. Практично – нет, стильно – да. Хотя признаюсь, после такого решения в “Экстриме” обычные ножки у других моделей выглядят устаревшими.

Сзади размещается отсек с разъемами для проводных подключений, который закрывается плотной крышкой. Встроенный аккумулятор на 36,3 Втч, позволяет подзарядить свой смартфон или любое другое устройство. На выбор подключение по USB-A и USB-C. На быструю зарядку рассчитывать не стоит, мощность тока всего 2,5 ампер, но это лучше, чем ничего. Сама колонка заряжается до 100% всего за 2,5 часа.

Торцы получили специальные резиновые вставки, что позволяет ставить колонку не только горизонтально, но и вертикально. Ровно она не станет, но своё предназначение выполнять будет.

Корпус колонки обтянут специальной акустической тканью крупной вязки. Она надёжная, не собирает пыль (проверено на черной версии) и не боится внешних воздействий. В России на выбор три цвета – синий, хаки и черный. Каждый смотрится симпатично, хотя у малогабаритных колонок выбор расцветок будет побогаче.

Важным показателем колонки является водозащита, которая на протяжении многих лет присутствует в устройствах бренда. JBL Xtreme 3 можно оставлять у бассейна, ставить в ванной и даже забыть под проливным дождём. Кроме того, она легко переживет получасовой падение в воду на глубину до 1 метра. На моей памяти это самая сильная влагозащита. Однако не стоит экспериментировать с солёной водой или хлоркой – они не только оставят следы на любой электронике, но и просто её уничтожат.

Управление колонкой сводится к шести физическим кнопкам, которые позволяют включить/выключить питание, запустить Bluetooth, поставить музыку на паузу или изменить громкость. То же самое можно сделать с помощью смартфона или любого другого подключенного устройства.

100 ватт и точка

Обновлению подвергся звук. Если прошлая модель выдавала 80 ватт, то JBL Xtreme 3 – все 100 ватт. Два динамика по 70 миллиметров выдают басы, а 20-миллиметровых отвечают за остальные частоты. На выходе – 100 ватт чистого звука.

Модель обладает самым большим сабвуфером в портативных моделях за счёт чего бас сильный и выразительный. Любая музыкальная композиция звучит приятно – слушать одно удовольствие. За всё время тестирования, колонка ни разу не издала предательский хрип на максимальной громкости.

Один раз для всего

Громкость колонки также значительно выросла. Я её использовал в качестве колонки у проектора и на природе. Стоит едва подкрутить громкость, как на весь дом разносится мощный звук. В общем, устройство отлично подходит для прослушивания в домашней обстановке, но весь её богатый звук раскрывается вне дома.

От мощного баса на максимальной громкости JBL Xtreme 3 начинает вибрировать, но при этом надёжно стоит на месте.

Подключение происходит через обычные настройки Bluetooth. Достаточно один раз познакомить устройство с JBL Xtreme 3 и дальнейших действий при будущем подключении не потребуется. Также предусмотрена поддержка до двух источников звука (чей смартфон первым начал воспроизводить трек, тот и будет слушать музыку).

Через приложение JBL Portable, можно просматривать уровень зарядка или создать пару из колонок JBL. К сожалению воспользоваться JBL PartyBoost смогут только устройства с обновлённым протоколом.

Xtreme – тяжелая и влезет не в каждую сумку, поэтому для переноски колонки предусмотрен комплектный плечевой ремень, который крепится на прочные металлические ушки. Если есть желание, её можно закрепить на стене или разместить на двери. Ремень годится для разнообразного использования, а не только для типичной переноски.

Подводя итоги

JBL Xtreme 3 подходит не только для домашних вечеринок. Она гораздо универсальнее и походит для улицы, дома и офиса. Дома она может выступать акустикой для домашнего кинотеатра, а на улице развлекать при жарке шашлыка. Несмотря на свой размер и вес, её можно без проблем перетаскивать из точки А в точку Б. Кинул в машину и вези. Конечно, для постоянной переноски в рюкзаке лучше присмотреться в менее габаритным колонкам JBL, а вот для особых случаев JBL Xtreme 3 – идеальна.

Плюсы Отличный звук на любой громкости

Качественная отделка корпуса

Защиты от воды

Мощные басы

Автономность Минусы Вес

Долгая зарядка

Отсутствие микрофона