Представлен HONOR Magic V6 — самый тонкий складной смартфон в мире

Раскладушка стала тоньше, мощнее и автономнее.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:34

На MWC 2026 компания HONOR представила новый складной смартфон Magic V6. Корпус новинки стал еще тоньше — 8,75 мм против 8,8 мм у предшественника.

«Под капотом» HONOR Magic V6 расположился топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 6600 мАч (до 7100 мАч на некоторых рынках) с поддержкой быстрой проводной зарядки 80 Вт и беспроводной 66 Вт.

Главный экран раскладушки — 7,95-дюймовая панель LTPO 2.0 с разрешением 2352×2172 пикселей (соотношение сторон 9,7:9), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит. Внешний дисплей — 6,52-дюймовый LTPO 2.0 с разрешением 2420×1080, частотой 120 Гц и яркостью до 6000 нит. Оба экрана получили поддержку стилуса и антибликовое покрытие.

За фото и видеовозможности отвечают пять камер:

  • Основная — 50 Мп, 1/1,56″, f/1.6, автофокус, OIS;
  • Телезум — 64 Мп, 1/2″, f/2.5, 3-кратный оптический зум, автофокус, OIS (CIPA 6.5);
  • Ультраширокоугольная — 50 Мп, f/2.2, автофокус;
  • Внешняя фронтальная — 20 Мп, f/2.2.
  • Внутренняя фронтальная — 20 Мп, f/2.2.

Кроме того, Magic V6 получил боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, водозащиту IP68 и IP69, поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Из коробки он работает на Android 16 с фирменной оболочкой MagicOS 10.

Предзаказ уже открыт. Цены пока не объявлены. На глобальный рынок HONOR Magic V6 выйдет только во второй половине 2026 года.

id·220364·20260301_1901
