HONOR создала уникальный аккумулятор с толщиной игральной карты

Батарея в будущем может лечь в основу ультратонких продуктов бренда.
Редакция The GEEK сегодня в 17:51

HONOR готовится представить 1 марта на выставке MWC 2026 новый складной флагманский смартфон HONOR Magic V6, который установит новый рекорд по тонкости среди подобных устройств.

Несмотря на уменьшенные габариты и вес, инженерам удалось существенно повысить производительность, эффективность теплоотведения, улучшить камеры и обеспечить защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.

Вместе с этим емкость аккумулятора выросла с 5820 мА·ч (в Magic V5) до 7100 мА·ч. Такой прирост стал возможен благодаря сотрудничеству с ATL и переходу на пятое поколение кремний-углеродных батарей с увеличенным на 25% содержанием кремния.

Помимо раскладушки, HONOR представит уникальный кремний-углеродный аккумулятор HONOR Blade, толщина которого близка к толщине игральной карты. В его демонстрации примет участие рекордсмен по метанию карт Рик Смит-младший.


