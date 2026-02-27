Экран HONOR Magic V6 без складки показали на живых фото

1 марта на выставке MWC 2026 официально дебютирует новый складной смартфон HONOR Magic V6. Одной из особенностей новинки станет улучшенный гибкий экран.

Руководитель продуктовой линейки HONOR Фан Фэй опубликовал несколько фотографий экрана раскладушки, на которых не видно складку.

Отмечается, что удалось устранить видимую складку без ущерба для других характеристик: тонкого дизайна, высокой производительности и емкости аккумулятора, которая составит 7100 мА·ч. Кроме того, смартфон будет защищен от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.

На MWC 2026 компания HONOR также покажет свой уникальный аккумулятор с толщиной игральной карты. В будущем он может лечь в основу ультратонких продуктов бренда.