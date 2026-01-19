Представлен Infinix Note Edge — тонкий бюджетник с батареей 6500 мАч | The GEEK
close
Новости

Представлен Infinix Note Edge — тонкий бюджетник с батареей 6500 мАч

«Под капотом» большой изогнутый дисплей, чип Dimensity 7100, быстрая зарядка и стереодинамики от JBL.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:52

Infinix представила новый бюджетный смартфон Note Edge. Новинка получила тонкий корпус толщиной 7,2 мм и весит 185 граммов.

Infinix Note Edge оснащён изогнутым 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и тонкими рамками толщиной 1,87 мм. Пиковая яркость экрана достигает 4500 нит, а частота ШИМ — 2160 Гц. Дисплей защищён стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

Фото: GSMArena

Аппаратной основой смартфона стал процессор MediaTek Dimensity 7100 Ultimate 5G. Infinix подчёркивает, что Note Edge является первым устройством на этом чипе.

Смартфон комплектуется 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 128 или 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.2. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и обратной зарядки на 10 Вт.

Основная камера получила датчик на 50 Мп, фронтальная — на 13 Мп. Среди других особенностей — поддержка 5G, стереодинамики от JBL, две nanoSIM, Bluetooth 5.4, NFC и защита от воды и пыли по стандарту IP65.

Смартфон работает под управлением оболочки XOS 16 на базе Android 16. Производитель обещает 3 года обновлений операционной системы и 5 лет патчей безопасности.

Infinix Note Edge доступен в четырёх цветах: Lunar Titanium, Silk Green, Stellar Blue и Shadow Black. Цены стартуют от $200 (~15 600 рублей).

id·217848·20260119_1452
Продажи Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+ стартовали на AliExpress
POCO M8 и M8 Pro официально в России: все цены и конфигурации
Готовится к выходу Infinix Note Edge — тонкий смартфон с большой батареей
Анонсирована Subway Surfers City: дата выхода, трейлер
Представлен iQOO Z11 Turbo — середняк на Snapdragon 8 Gen 5 с большой батареей
Карл Пэй: Nothing поднимет цены на новые смартфоны в 2026 году
Инсайдер: iPhone 18 Pro получит подэкранный Face ID и круглый вырез под фронталку
Apple выпустила iOS 26.3 beta 2 для разработчиков
Какой iPhone купить в 2026 году?
Показан ИИ-смартфон размером с банковскую карту MindOne Pro и поворотной камерой
Infinix выпустила игровой смартфон GT 30 в России

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры