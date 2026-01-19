Представлен Infinix Note Edge — тонкий бюджетник с батареей 6500 мАч

Infinix представила новый бюджетный смартфон Note Edge. Новинка получила тонкий корпус толщиной 7,2 мм и весит 185 граммов.
Infinix Note Edge оснащён изогнутым 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и тонкими рамками толщиной 1,87 мм. Пиковая яркость экрана достигает 4500 нит, а частота ШИМ — 2160 Гц. Дисплей защищён стеклом Corning Gorilla Glass 7i.
Аппаратной основой смартфона стал процессор MediaTek Dimensity 7100 Ultimate 5G. Infinix подчёркивает, что Note Edge является первым устройством на этом чипе.
Смартфон комплектуется 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 128 или 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.2. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и обратной зарядки на 10 Вт.
Основная камера получила датчик на 50 Мп, фронтальная — на 13 Мп. Среди других особенностей — поддержка 5G, стереодинамики от JBL, две nanoSIM, Bluetooth 5.4, NFC и защита от воды и пыли по стандарту IP65.
Смартфон работает под управлением оболочки XOS 16 на базе Android 16. Производитель обещает 3 года обновлений операционной системы и 5 лет патчей безопасности.
Infinix Note Edge доступен в четырёх цветах: Lunar Titanium, Silk Green, Stellar Blue и Shadow Black. Цены стартуют от $200 (~15 600 рублей).
