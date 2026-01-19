Представлен Infinix Note Edge — тонкий бюджетник с батареей 6500 мАч

Infinix представила новый бюджетный смартфон Note Edge. Новинка получила тонкий корпус толщиной 7,2 мм и весит 185 граммов.

Infinix Note Edge оснащён изогнутым 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и тонкими рамками толщиной 1,87 мм. Пиковая яркость экрана достигает 4500 нит, а частота ШИМ — 2160 Гц. Дисплей защищён стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

Фото: GSMArena

Аппаратной основой смартфона стал процессор MediaTek Dimensity 7100 Ultimate 5G. Infinix подчёркивает, что Note Edge является первым устройством на этом чипе.

Смартфон комплектуется 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 128 или 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.2. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и обратной зарядки на 10 Вт.

Основная камера получила датчик на 50 Мп, фронтальная — на 13 Мп. Среди других особенностей — поддержка 5G, стереодинамики от JBL, две nanoSIM, Bluetooth 5.4, NFC и защита от воды и пыли по стандарту IP65.

Смартфон работает под управлением оболочки XOS 16 на базе Android 16. Производитель обещает 3 года обновлений операционной системы и 5 лет патчей безопасности.

Infinix Note Edge доступен в четырёх цветах: Lunar Titanium, Silk Green, Stellar Blue и Shadow Black. Цены стартуют от $200 (~15 600 рублей).