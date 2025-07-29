Обзор Infinix Note 50: без понтов, но с толком

Infinix NOTE 50 не стремится впечатлить громким именем или агрессивным маркетингом. На первый взгляд перед нами типичный смартфон среднего класса. Но стоит взять его в руки, как начинаешь замечать нюансы: материалы, комплектацию и подход к мелочам. Всё это намекает, что перед нами не просто ещё один «бюджетник с претензией», а нечто более выверенное. И с каждой минутой знакомства это ощущение только усиливается.

Характеристики Infinix NOTE 50 Pro

Модель : Infinix NOTE 50

: Infinix NOTE 50 Габариты : 163.2 × 74.4 × 7.5 мм, 199 г

: 163.2 × 74.4 × 7.5 мм, 199 г Дисплей: 6.78″, AMOLED, 2436×1080, 144 Гц, 1300 кд/м², 393 ppi

6.78″, AMOLED, 2436×1080, 144 Гц, 1300 кд/м², 393 ppi Процессор: MediaTek Helio G100 Ultimate (8-ядерный: 2×Cortex-A76 2.2 ГГц + 6×Cortex-A55)

MediaTek Helio G100 Ultimate (8-ядерный: 2×Cortex-A76 2.2 ГГц + 6×Cortex-A55) ОЗУ: 8 ГБ LPDDR4X (+8 ГБ виртуальной)

8 ГБ LPDDR4X (+8 ГБ виртуальной) Память: 256 ГБ UFS 2.2, без слота для microSD

256 ГБ UFS 2.2, без слота для microSD Камеры: основная — 50+2 Мп, f/1.88, f/2.4, OIS, макрокамера, двойная светодиодная вспышка широкоугольная — 8 Мп, f/2.2, FOV 112°, датчик мерцания фронтальная — 13 Мп, f/2.2, FOV 89°, FF, 4208×3120

Батарея: 5200 мАч, быстрая зарядка 90 Вт, реверсивная зарядка 10 Вт

5200 мАч, быстрая зарядка 90 Вт, реверсивная зарядка 10 Вт Безопасность: подэкранный сканер отпечатков, распознавание лица

подэкранный сканер отпечатков, распознавание лица Защита от воды и пыли: IP64

IP64 ОС: XOS 15 (Android 15)

XOS 15 (Android 15) Связь: 4G LTE (две nano-SIM), VoLTE, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.4 GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou USB-C, OTG, NFC есть, FM-радио есть ИК-порт есть

Цена на момент обзора: 19 999 ₽

Распаковка

Распаковка сразу задаёт настроение: комплектация щедрая и продуманная. При первом открытии коробки появляется ощущение, что устройство не просто продают, а хотят порадовать. Внутри ждут две отдельные коробочки. В одной — беспроводное зарядное устройство в форме шайбы, мощностью 30 Вт. Причём зарядка не простая, а магнитная.

В наборе есть всё, что нужно для старта:

смартфон

силиконовый чехол

кабель

блок питания на 45 Вт

защитная пленка на экран

скрепка для SIM-карты

карточка VIP-обслуживания от Carlcare

Внешний вид

Корпус Infinix Note 50 холодит ладонь и это не образное выражение. Поверхность из металла, без глянца и дешёвого лоска. Приятный вес (~185 грамм) добавляет ощущения «чего-то дорогого», как у старших моделей (обзор Infinix NOTE 50 Pro и Infinix NOTE 50 Pro+ 5G+).

Носить в кармане удобно, а в руке лежит уверенно. Не ощущается тяжёлым, но и лёгким его не назовёшь. Тут именно та самая «благородная тяжесть», похожая на то, как ощущаются айфоны.

Форма корпуса почти прямоугольник с лёгкими скруглениями. Лично мне квадратный профиль нравится больше, чем вытянутые обмылки. Он не так сильно скользит, его приятно носить без чехла и в целом ощущается более собранным.

Кстати, о комплектном чехле: он тут довольно интересный. Качественный, матовый, но на любителя. У него ребристая поверхность и выделяющаяся отметка для магнита (FAST CHARGE). Камеры и экран за счёт выпирающих рамок под защитой. Спасибо, что в комплект не положили прозрачный чехол, он бы максимально удешевил бы устройство.

Нижнего подбородка на экране нет, что большой плюс в копилку дизайнерского решения. Порт Type-C, решётка динамика, кнопки — всё на своих местах, ничего не болтается и не люфтит. Есть пластиковые вставки по бокам и они не бросаются в глаза, но помогают приёмнику ловить сигнал.

А вот что на любителя, так это блок камер. Он крупный, выступает и визуально напоминает… что угодно, но не гениальную дизайнерскую находку.

Возможно, это попытка выделиться на фоне конкурентов, но больше кажется чужеродным элементом. Хотя на фоне общей строгости корпуса, чуть ли не единственный «визуальный крик».

Экран

Infinix Note 50 оснащён AMOLED-экраном с диагональю 6.78 дюйма. Анимации выглядят плавно, интерфейс реагирует сразу, а при прокрутке или в играх ощущается высокая частота сенсора. По умолчанию стоит автоматическое переключение, но при желании можно выбрать стандартную до 60 Гц для продления автономности или высокую до 144 Гц, но расход батареи тогда будет гораздо быстрее.

На улице в солнечный день всё остаётся читаемым и без бликов. Цветопередача настроена достойно, без кислотных оттенков, которые часто встречаются в среднем ценовом сегменте. Чёрный здесь действительно глубокий, а белый слегка уходит в холодный тон, но только если ставить рядом дорогой флагман. В повседневной жизни это совершенно не бросается в глаза.

В комплекте идёт защитная плёнка, но с завода она не наклеена, что довольно странно. Её придётся устанавливать самостоятельно. Без неё экран тоже ощущается приятным, благодаря качественному олифобному покрытию, но дополнительная защита точно не повредит. Хотя я предпочитаю тестировать все устройства без каких-либо защит и за три недели, которые я брал его с собой, никаких мелких царапин на экране не обнаружил.

В принципе, если брать именно реальное использование смартфона с таким экраном, то всё работает и выглядит достойно. Придраться практически нереально. Естественно, бегать у телефона с люксметром никто не собирается — это оставим тем, кто строит из себя лабораторных работников.

Безопасность

В Infinix NOTE 50 предусмотрено несколько вариантов аутентификации. Основной — подэкранный сканер отпечатков пальцев оптического типа. Он стабилен и точен, но по скорости срабатывания уступает лучшим решениям на рынке.

Распознавание по лицу справляется со своей задачей при хорошем освещении, однако в тени или в темноте система теряет уверенность и начинает просто блокировать проход своему владельцу.

Как в Infinix Note 50 в играх

Несмотря на свой средний класс, мой подопытный отлично чувствует себя в играх. В Call of Duty можно запускаться на средних настройках, игра идёт плавно и пожаловаться не на что. Даже какого-либо серьёзного нагрева нет после 40 минут каток.

PUBG — игра даёт возможность установить высокое качество графики (не максимум или ультра) и высокую частоту кадров. Редкими моментами частота кадров может падать, поэтому лучше всего выбрать средние настройки и наслаждаться игровым процессом.

Популярные игры от спокойно потянет, но придётся мириться с базовым качеством графики. Скорее тут решение именно для нетребовательных геймеров.

Общая производительности

Тест Результат Infinix NOTE 50 Pro Geekbench Single 723 Geekbench Multi 2005 Geekbench OpenCL 1475 Geekbench Vulkan 1436 AnTuTu 441 565 CPU Throttling Test (Avg) 167,146 GIPS CPU Throttling Test (Min) 146,010 GIPS CPU Throttling Test (просадка) 12,6%

Работает аппарат на фирменной оболочке XOS 15 под управлением Android 15. Каких-либо фризов и проблем с запуском приложений за всё время тестирования замечено не было. Всё работает шустро. Чего-то экстраординарного от него ждать не стоит. Это просто рабочая лошадка на каждый день, которая закрывает базовые потребности своего владельца.

Камера

Infinix Note 50 получил уверенную камеру с сенсором крупного размера. Это хорошо заметно при съёмке на близком расстоянии: фон уходит в мягкий расфокус без цифровых фильтров.

В тёмное время суток камера демонстрирует достойный результат. Детали сохраняются, уровень шума невысокий. Ночной режим дополнительно вытягивает тени и улучшает восприятие сцены.

Днём изображение выглядит стабильно: цвета естественные, без перенасыщенности, резкость в меру. Иногда алгоритмы HDR немного понижают контрастность, но общее качество снимков остаётся на уровне.

Основной режим съёмки на 12 Мп выдаёт сбалансированную чёткость. Активировать 50 Мп можно для эксперимента, однако прирост детализации невелик и не оправдывает постоянного использования.

При увеличении в 2 раза качество снижается. Видны пиксельные границы, алгоритмы работают не всегда точно. Портретный режим использует цифровое приближение, поэтому теряет в резкости и чистоте изображения, хотя фон всё же отделяется от объекта.

Пример фотографий на Infinix NOTE 50. По ссылке.

Пример видео на Infinix NOTE 50. По ссылке.

Вспомогательная камера предназначена для макро, но при 2 Мп и фиксированном фокусе на 10 см практической пользы немного. Основная камера лучше справляется даже при съёмке крупным планом.

Видео записывается в разрешении до 2K при 30 кадрах в секунду. Присутствует оптическая стабилизация, которая частично сглаживает движения. В режиме Full HD доступна съёмка с частотой до 60 fps, однако детализация заметно падает.

Батарея

Infinix NOTE 50 явно не из тех, кто сдувается к вечеру. Под капотом находится батарея на 5200 мА·ч. При этом в коробке любезно положили не только стандартный адаптер на 45 Вт, но и беспроводную магнитную зарядку MagCharge мощностью до 30 Вт.

Цифры при зарядке следующие:

проводная зарядка — около часа до 100%;

через MagCharge — примерно 1 час 40 минут.

Но главное не это, а то, как смартфон расходует заряд в боевых условиях:

Задача Уровень расхода 1 час игр на полной яркости и звуке ~20% 1 час YouTube по сотовой связи ~14% 12 часов в режиме ожидании ~4%

При умеренном использовании смартфон проработает около 7 часов. Как заявляет сам производитель, ресурса аккумулятора хватит до 6 лет.

Итого

Infinix NOTE 50 — редкий пример, когда в среднем сегменте удаётся собрать сбалансированный смартфон без явных компромиссов. Тут нет кричащих фишек, зато есть всё нужное: отличный AMOLED-экран с 144 Гц, уверенная автономность, комплект с беспроводной зарядкой и корпус, который не стыдно достать из кармана.

Да, камера не идеальна, но за свои деньги это одно из самых интересных предложений. Особенно для тех, кто ценит продуманные мелочи и уверенную базу без переплаты за бренд.

valentin Плюсы Автономность

Корпус из металла

Адекватная цена

Приличная камера

Отличная комплектация Недостатки Спорный блок камер

Средний сканер отпечатков пальцев

Защитная плёнка не наклеена с завода



