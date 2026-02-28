Инсайдер раскрыл характеристики HONOR 600

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал характеристики будущего смартфона HONOR 600. Новинка дебютирует в ближайшие месяцы.

По его данным, HONOR 600 получит 6,57-дюймовый LTPS-экран с разрешением 1.5К и изогнутым 2.5D-стеклом. Инженерный образец смартфона, как отметил инсайдер, тестировался с процессором Snapdragon 8 Elite.

При этом одной из фишек новинки станет автономность. Digital Chat Station сообщает, что внутри расположится кремниевая батарея емкостью 9000 мАч.

Что касается камеры, в утечке упоминается основной 200-мегапиксельный сенсор размером 1/1,4 дюйма в паре с телеобъективом. Среди других особенностей инсайдер упоминает металлический корпус, поддержку беспроводной зарядки и 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Напомним, в ноябре 2025 года в Китае были представлены HONOR 500 и HONOR 500 Pro. В сравнении с прошлым поколением, смартфоны получили обновленный дизайн, более мощные процессоры и емкие батареи.