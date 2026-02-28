Инсайдер раскрыл характеристики HONOR 600 | The GEEK
close
Новости

Инсайдер раскрыл характеристики HONOR 600

Смартфон получит аккумулятор на 9000 мАч, 200-Мп основную камеру, металлический корпус и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:30

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал характеристики будущего смартфона HONOR 600. Новинка дебютирует в ближайшие месяцы.

По его данным, HONOR 600 получит 6,57-дюймовый LTPS-экран с разрешением 1.5К и изогнутым 2.5D-стеклом. Инженерный образец смартфона, как отметил инсайдер, тестировался с процессором Snapdragon 8 Elite.

При этом одной из фишек новинки станет автономность. Digital Chat Station сообщает, что внутри расположится кремниевая батарея емкостью 9000 мАч.

Что касается камеры, в утечке упоминается основной 200-мегапиксельный сенсор размером 1/1,4 дюйма в паре с телеобъективом. Среди других особенностей инсайдер упоминает металлический корпус, поддержку беспроводной зарядки и 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Напомним, в ноябре 2025 года в Китае были представлены HONOR 500 и HONOR 500 Pro. В сравнении с прошлым поколением, смартфоны получили обновленный дизайн, более мощные процессоры и емкие батареи.

id·220255·20260228_1630
Экран HONOR Magic V6 без складки показали на живых фото
HONOR создала уникальный аккумулятор с толщиной игральной карты
HUAWEI выпустила часы для бегунов WATCH GT Runner 2 и фитнес-браслеты Band 11
HUAWEI Mate 80 Pro и MatePad Mini вышли на глобальный рынок
Приложение Альфа-Банка вернулось в App Store под новым названием
Meizu официально объявила о прекращении разработки смартфонов
Meizu сворачивает производство смартфонов и может обанкротиться
Subway Surfers City вышла на iOS и Android
Обои Samsung Galaxy S26 доступны для загрузки
Samsung представила смартфоны Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra
Анонсирован HONOR MagicPad 4 — самый тонкий планшет в мире
HONOR Magic 8 Pro добрался до России: 200 Мп, 7100 мА·ч и Snapdragon 8 Elite
Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями
HONOR X8d с батареей 7000 мАч и тонким корпусом появился в России
HONOR представила премиальный флагман Magic 8 RSR Porsche Design
Представлен HONOR Magic 8 Pro Air — сокрушительный удар по iPhone Air
HONOR Magic 8 Pro Air получил официальную дату выхода
В сеть слили постеры HONOR Magic 8 Pro Air — конкурент iPhone Air в цвете iPhone 17 Pro

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры

  2. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры

  3. Обзор Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет?

    Обзоры

  4. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  5. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  6. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры
Смотреть все обзоры