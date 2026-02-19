Infinix выпустила в России смартфоны NOTE Edge, NOTE 60 и NOTE 60 Pro

Компания Infinix объявила о старте продаж в России новой серии смартфонов NOTE. В линейку вошли сразу три модели — NOTE Edge, NOTE 60 и NOTE 60 Pro. Главной особенностью старшей версии стал интерактивный дисплей Active Matrix Display, встроенный в блок камер.

Infinix NOTE 60

Базовый NOTE 60 оснащен 6,78-дюймовым экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6500 мА·ч, а в качестве аппаратной платформы используется процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultimate 5G. Основная камера получила 50-Мп сенсор с OIS, фронтальная камера — 13 Мп.

Infinix NOTE 60 Pro

NOTE 60 Pro стала первым смартфоном Infinix на процессоре Qualcomm. Устройство работает на чипе Snapdragon 7s Gen 4 5G. Он, по заявлению производителя, обеспечивает прирост производительности до 78% по сравнению с предыдущим поколением.

На передней панели установлен 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. За фото- и видеовозможности отвечают 50-Мп основная камера с OIS, 8-Мп сверхширокоугольный моудль и фронталка на 13 Мп.

Аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт, а также беспроводную до 30 Вт. Корпус имеет водозащиту по стандарту IP64.

Ключевая особенность NOTE 60 Pro — Active Matrix Display. Это миниатюрная светодиодная матрица на задней панели, которая в обычном состоянии незаметна и активируется только при уведомлениях, входящих вызовах или работе таймера. Через приложение Matrix Studio пользователи могут создавать собственные световые узоры, анимированные эмодзи и даже взаимодействовать с пиксельными питомцами с помощью NFC PawPaw. Также доступны мини-игры без подключения к интернету.

Infinix NOTE Edge

Infinix NOTE Edge позиционируется как более компактное и тонкое решение. Толщина корпуса составляет 7,2 мм, вес — 185 г. Смартфон оснащен изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. «Под капотом» чип Dimensity 7100 5G и аккумулятор на 6150 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и функции обходной зарядки Bypass Charging 2.0.

Основная камера NOTE Edge получила 50-Мп сенсор с поддержкой режима Live Photo и фронталку на 13 Мп. Аудиосистема включает два стереодинамика. Также есть боковая кнопка для быстрого вызова ИИ-помощника FOLAX.

Цены и доступность

Новинки уже доступны в магазинах электроники и на маркетплейсах по следующим ценам: