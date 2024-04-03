Обзор Infinix HOT 40 Pro: доступный смартфон с премиальным оттенком

В конце 2023 года модельный ряд бюджетных смартфонов пополнился Infinix HOT 40 Pro. Несмотря на весьма демократичный ценник, смартфон получил интересный дизайн, камеру с разрешением 108 Мп и весьма играбельные характеристики. Чем ещё может заинтересовать Infinix HOT 40 Pro? Давайте разбираться.

Характеристики Infinix HOT 40 Pro

Модель: Infinix HOT 40 Pro (X6837)

Габариты: 168,6×76,6×8,3 мм, 202 г

Дисплей: 6,78 дюйма (2460×1080), IPS, 120 Гц, 369 ppi

Процессор: MediaTek Helio G99

ОЗУ: 8 ГБ

Память: 256 ГБ

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт

Камеры: 108+2+2 Мп; фронтальная — 32 Мп

Звук: стерео

Безопасность: сканер отпечатков пальцев в боковой кнопке

Степень защиты IP53, IP54

ОС: XOS 13 (Android 13)

Связь: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, iBeacon, ГЛОНАСС

Стоимость на момент обзора: 16 990 ₽

Комплект поставки

Поставляется смартфон в типичной для себя коробке зелёного цвета с отображением ключевых опций. Внутри, помимо всего прочего, лежит прозрачный силиконовый чехол, кабель USB-Type-C, зарядный блок мощностью 33 Вт и документация.

Так уж получилось, что комплектация бюджетных смартфонов гораздо богаче, чем у флагманских.

Внешний вид

Infinix HOT 40 Pro получился довольно модным для своего ценового сегмента, весьма крупным и увесистым (~200 грамм). Смартфон имеет плоские грани, переливающийся текстурированный корпус, который играет красками под светом, и огромный блок с камерами.

Модуль камер настолько огромный, что флагманский iPhone 15 Pro по сравнению с ним кажется крохотным. Несмотря на это, в руке держать смартфон удобно.

На правой грани расположились физические кнопки регулировки громкости и включения/выключения со встроенным сканером отпечатков пальцев. Последний работает быстро и безотказно. Кнопки также удобно расположены для хвата, так что вытягиваться к ним не нужно.

На левой стороне расположен только лоток для двух SIM-карт и карты памяти microSD.

На нижней грани разместились динамики, микрофон, порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем, что в настоящее время уже довольно редко. Но он присутствует, и за это можно только порадоваться.

Верхняя часть получила ещё один вырез под динамики для создания стереозвучания. Звук громкий, хотя не сказать, что он чистый, а низкие частоты практически не слышны. Стереозвук в бюджетных моделях также редкое явление, как и наличие 3,5-мм аудиоразъёма в наши дни.

Весь корпус смартфона сделан из пластика, включая грани, которые окрашены в глянцевый цвет, имитирующий сталь.

Экран

Смартфон оснащается 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2460×1080 точек и плотностью 396 ppi. Благодаря поддержке частоты обновления 120 Гц, изображение будет плавным и отзывчивым.

Максимальная яркость не такая высокая (всего 500 нит), как хотелось бы, поэтому на ярком солнце будет трудно разглядеть что-либо. Частично эту проблему на улице решает антибликовое покрытие. В целом экран адекватный, а контрастность хорошая.

Производительность

Сердцем Infinix HOT 40 Pro служит восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G99, который был анонсирован в мае 2022 года и изготовляется по 6-нм техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A76 на 2200 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.

Работает смартфон на Android 13 с оболочкой XOS 13. По скорости работы для его ценового сегмента нет никаких вопросов. Багов и фризов за всё время не было обнаружено, как и нагрева корпуса в любых задачах. Поиграть в нетребовательные игры или в тот же PUBG на средних настройках вполне реально, при этом не возникает нагрева.

Смартфон оснащён 8 ГБ оперативной памяти, и если это недостаточно, её можно расширить до 16 ГБ за счёт встроенной флеш-памяти.

Камеры

Задние три камеры имею следующие разрешения: основная с разрешением 108 Мп, макрокамера 2 Мп и датчик глубины. Однако в обычном режиме камера использует разрешение на 12 Мп.

Фото доступны на Яндекс Диске

Уличные фотографии при хорошем освещении получаются весьма насыщенными, цвета передаются хорошо, а HDR эффективно справляется с высоким контрастом.

Максимальное разрешение видеозаписи составляет 2K при 30 кадрах в секунду. Однако в этом режиме отсутствует стабилизация.

Автономность

За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч. Этого вполне хватает на весь день и ещё под вечер останется 30% с учётом, если активно вести переписку в мессенджерах, мониторить соцсети и немного смотреть YouTube. Если использовать смартфон только для звонков и базовых задач, то он спокойно проработает два дня.

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Комплектный блок на 33 Вт позволяет восполнить заряд всего за 40 минут. Более того, есть поддержка реверсивной зарядки, что позволит подзарядить другое устройство при необходимости.

Итого

В общем и целом, Infinix HOT 40 Pro является достойным представителем доступных устройств с хорошими характеристиками и быстрой оболочкой. Кроме того, он оснащен IPS-экраном с частотой обновления 120 Гц, обладает хорошей автономностью и неплохой камерой. За свою цену, это вполне приемлемый вариант на рынке.

Mike Плюсы Интересный дизайн

Шустрая оболочка

Хорошая цена

120 Гц на борту

Приличная автономность

Наличие NFC Недостатки Слабая фронталка

Немного блеклый экран