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Infinix запускает серию HOT 40 в России

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Валентин Снежин сегодня в 17:22

Компания Infinix объявила об официальном запуске в России серии смартфонов HOT 40, включающей модели HOT 40 Pro, HOT 40 и HOT 40i. Основное позиционирование смартфонов, как производительные и недорогие устройства для молодежи и начинающих геймеров.

По сравнению с предыдущим поколением новинки выделяются значительно более мощными процессорами, улучшенными экранами, расширенными возможностями камеры и новой версией ПО.

Цены и доступность 

Серия HOT 40 будет доступна в России с 12 декабря в следующих комплектациях: 

  • HOT 40i 4/128 Гб за 12 990 рублей. Промо цена C 10 990 рублей; 
  • HOT 40i 8/128 Гб за 14 990 рублей. Промо цена C 12 990 рублей; 
  • HOT 40i 8/256 Гб за 15 990 рублей. Промо цена C 13 990 рублей; 
  • HOT 40 8/128 Гб за 16 990 рублей. Промо цена C 14 990 рублей; 
  • HOT 40 8/256 Гб за 17 990 рублей. Промо цена C 15 990 рублей; 
  • HOT 40 Pro 8/256 Гб за 19 990. Промо цена C 17 990 рублей; 

На выбор три цвета: золотой горизонт, космический черный, морской синий.

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Источник:
infinix
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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