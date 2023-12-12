Infinix запускает серию HOT 40 в России

Компания Infinix объявила об официальном запуске в России серии смартфонов HOT 40, включающей модели HOT 40 Pro, HOT 40 и HOT 40i. Основное позиционирование смартфонов, как производительные и недорогие устройства для молодежи и начинающих геймеров.

По сравнению с предыдущим поколением новинки выделяются значительно более мощными процессорами, улучшенными экранами, расширенными возможностями камеры и новой версией ПО.

Цены и доступность

Серия HOT 40 будет доступна в России с 12 декабря в следующих комплектациях:

HOT 40i 4/128 Гб за 12 990 рублей. Промо цена C 10 990 рублей;

HOT 40i 8/128 Гб за 14 990 рублей. Промо цена C 12 990 рублей;

HOT 40i 8/256 Гб за 15 990 рублей. Промо цена C 13 990 рублей;

HOT 40 8/128 Гб за 16 990 рублей. Промо цена C 14 990 рублей;

HOT 40 8/256 Гб за 17 990 рублей. Промо цена C 15 990 рублей;

HOT 40 Pro 8/256 Гб за 19 990. Промо цена C 17 990 рублей;

На выбор три цвета: золотой горизонт, космический черный, морской синий.