Обзор HUAWEI FreeBuds 5: пятерка с плюсом

В текущем году компания HUAWEI представила на рынок FreeBuds 5 — флагманские наушники-вкладыши, объединяющие в себе ряд продвинутых функций и интересный дизайн. Следуя традиции высококлассных устройств, они воплотили в себе передовые технологии, характерные для китайской корпорации.

Однако, что же делает их действительно интересными и стоит ли уделить им внимание?

Характеристики HUAWEI FreeBuds 5

Модель: HUAWEI FreeBuds 5

Поддерживаемые кодеки: AAC, L2HC, LDAC

Подключение: Bluetooth 5.2

Микрофон: есть

Активное шумоподавление (ANC): есть

Диапазон частот: от 16 до 40 000 Гц

Чувствительность: 120 дБ

Аккумулятор: 505 мАч (кейс)

Время работы: 5 часов

Время работы с зарядным кейсом: 40 часа

Степень защиты: IP54

Дополнительно: Multipoint, вызов голосового ассистента, регулировка громкости

Комплект поставки

Наушники упакованы в компактную коробку из плотного картона. Внутри находятся зарядный кейс, наушники, кабель USB-A на USB-C и дополнительные силиконовые насадки в двух размерах. При этом последние не просто обычные насадки, а специальные чехлы, что сделают посадку более крепкой.

Среди интересных особенностей стоит отметить присутствие логотипов Hi-Res Wireless и HWA Audio Wireless. Это свидетельствует о том, что наушники поддерживают Bluetooth-кодек LDAC, который способен передавать аудио потоки с разрешением до 24 бит/96 кГц.

Внешний вид

Дизайн наушников весьма оригинален из-за своей характерной “каплевидной” формы, что делает их заметными среди других моделей. Если вы увидите их на улице, то наверняка сразу узнаете, их нельзя спутать с какими-либо другими устройством.

Зарядный кейс обладает матовым покрытием, которое предотвращает появление отпечатков пальцев.

Сами наушники, напротив, выполнены в элегантном глянцевом цвете и удивительным образом устойчивы к появлению отпечатков пальцев. Если говорить кратко о дизайне, то наушники выглядят роскошно и стильно.

Можно носить долго

Я знаю много людей, которые испытывают дискомфорт от длительного использования внутриканальных наушников, так как они закрывают слуховой аппарат и могут вызвать дискомфорт. Для таких случаев и были разработаны наушники-вкладыши. Что касается HUAWEI FreeBuds 5, то с ними вы можете проводить часы, не ощущая никакого дискомфорта благодаря их удобному дизайну и комфортной посадке.

Однако стоит помнить, что ушная раковина у каждого человека уникальна, что может сказаться на носке. В конечном итоге, выбор наушников зависит от индивидуальных предпочтений и потребностей каждого человека.

Что по опциям?

Управление наушниками осуществляется через специальное приложение HUAWEI AI Life, которое можно скачать как из App Store, так и с официального сайта HUAWEI в виде APK-файла. С этим приложением можно произвести сопряжение наушников, настроить индивидуальные функции для каждого из них и даже активировать режим поиска в пределах Bluetooth-диапазона.

Кроме того, приложение предоставляет возможность активировать HD-вызовы для улучшения четкости речи собеседника во время звонков. Также управление громкостью доступно без использования телефона. Достаточно провести одним из наушников вверх или вниз, чтобы регулировать громкость звука. Приложение загружать обязательно, ведь именно оно раскрывает весь потенциал FreeBuds 5.

Если вынуть наушник из уха, то воспроизведение моментально приостанавливается, а по возвращении его назад — автоматически возобновляется. В приложении также доступно управление функцией Multipoint, позволяющей назначить предпочтительное устройство и кодек для подключения.

Для улучшенного опыта в играх и просмотре видео, доступен режим с минимальной задержкой. Система активного шумоподавления также находится под контролем: динамический режим автоматически подстраивается под обстановку, а режимы “Комфорт” и “Обычный” оптимизированы для тихих и шумных мест соответственно.

Приложение также предоставляет отдельный раздел для настройки звучания. Тут доступны четыре готовых пресета и три ячейки памяти для создания пользовательских комбинаций с помощью 10-полосного эквалайзера.

Всегда готовы

Довольно интересно отметить, что наличие поддержки быстрой зарядки в этих наушниках несомненно добавляет удобства, хотя об этом, кажется, не упоминается на официальном сайте производителя.

При использовании зарядного кейса наушники могут полностью зарядиться до 100% всего за 20 минут. В то время как при использовании беспроводного метода зарядки потребуется около 3-4 часов для того чтобы кейс с наушниками полностью зарядился. С другой стороны, вы можете вернуться домой и просто поставить наушники на зарядную станцию, пока занимаетесь своими делами, что предоставляет вам удобство и гибкость в зарядке.

Время автономной работы наушников довольно скромное. С включенной функцией активного шумоподавления они могут работать около 4 часов, а без него — примерно 5 часов. Однако, с использованием зарядного кейса, общее время работы увеличивается до 40 часов, что соответствует заявленным характеристикам.

Итого

Как уже упоминалось, наушники HUAWEI FreeBuds 5 впечатляют своим качеством и высоким уровнем исполнения. Их звук, эргономика и функциональность находятся на высшем уровне. Наличие множества опций, начиная от активного шумоподавления и заканчивая сенсорным управлением, делает их действительно уникальными и передовыми устройствами.

В итоге можно с уверенностью отметить, что эти наушники подойдут для использования с любыми смартфонами. Конечно, весь их потенциал раскрывается в сочетании со смартфонами HUAWEI, но это никак не влияет на их работу с другими моделями от других производителей. Стоило ли их приобретать? Безусловно, и вы точно не пожалеете о своем выборе.

Плюсы Шумодав

Отличный звук

Быстрая зарядка

Уникальный дизайн

Тонкая настройка из приложения Минусы Малая автономность