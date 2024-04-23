Обзор HONOR Magic V2: «раскладушка» в изящном корпусе

В середине прошлого лета HONOR представила складной смартфон Magic V2, который сразу же вызвал значительный интерес у потребителей на китайском рынке. Сегодня устройство заслуженно можно назвать одним из самых продвинутых в своём классе. Стоит отметить, что среди «фолдов» это самый тонкий и лёгкий аппарат.

Теперь Magic V2 доступен и в России. Новинка попала ко мне в руки несколько недель назад, и я готов поделиться впечатлениями о каждом аспекте устройства за 180 тысяч рублей. Подробности, а также плюсы и минусы — в обзоре HONOR Magic V2.

Характеристики HONOR Magic V2

Модель: HONOR Magic V2 (VER-N49)

Габариты: 156,7×145,4×4,8 мм в разложенном виде (в сложенном — 156,7×74×10,1 мм), 237 г

Основной (внутренний) экран: 7,92 дюйма, OLED, 2344×2156 (9.78:9), 120 Гц, 402 ppi, до 1200 нит, HDR10+

Внешний экран: 6,43 дюйма, OLED, 2376×1060 (20:9), 120 Гц, 402 ppi, до 2500 нит, HDR10+

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

ОЗУ: 16 ГБ (+7 ГБ HONOR RAM Turbo)

Память: 512 ГБ

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 66 Вт

Камеры: основная — 50 Мп, f/1.9, OIS; сверхширокоугольная — 50 Мп, f/2.0; телефото — 20 Мп, f/2.4, OIS; фронтальная — 16 Мп, f/2.2

Звук: стерео

Безопасность: сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу

ОС: MagicOS 7.2 (Android 13)

Связь: Bluetooth 5.3, LTE, 5G, WiFi 6E/7, ГЛОНАСС, GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, NFC, USB Type-C 3.1, две nanoSIM

Стоимость на момент обзора: 179 990 ₽

Комплектация

Комплектация HONOR Magic V2 сразу даёт понять с устройством какого ценового диапазона мы имеем дело. Смартфон упакован в строгую фактурную чёрную коробку с тиснением. В комплект поставки входят:

Смартфон

Адаптер питания 66 Вт

Кабель USB Type-A/USB Type-C

Скрепка для извлечения SIM-карты

Документация

Защитный чехол

Чехол заметно отличается от дешёвых прозрачных силиконовых аксессуаров, часто предлагаемых с недорогими смартфонами. Он имеет эффект софт-тач, стилизован под карбон и оснащён встроенной складной подставкой. Однако чехол обеспечивает защиту только задней стороны смартфона и частично его граней.

Внешний вид

Первое, что привлекает внимание в HONOR Magic V2 — это его компактность и тонкость, несмотря на форм-фактор горизонтально раскрывающейся книги. Устройство является одним из самых лёгких в своём классе, его вес составляет всего 237 грамм. Для сравнения, Samsung Galaxy Z Fold5 весит 253 грамма.

В сложенном виде Magic V2 обладает толщиной всего 10,1 мм (в разложенном — 4,8 мм) и в руке ощущается как обычный смартфон. При этом в разложенном виде — это лёгкий мини-планшет, который у меня получалось использовать одной рукой. В Китае продаётся версия из эко-кожи, которая ещё чуть меньше и легче. Пока это самая удобная «раскладушка», которой я пользовался.

Титановый шарнир нового поколения надежно удерживает экраны в промежуточных состояниях. Дисплей можно согнуть на 90 градусов, поставить и использовать в качестве камеры без штатива. Как во многих современных «раскладушках», у Magic V2 нет зазора при складывании двух половинок экрана. Это реализовано за счет небольших пластиковых бортиков вокруг дисплея, которые в том числе не дают экранам «схлопнуться» друг об друга. Однако корпус устройства не обладает полноценной защитой от влаги и пыли.

Главная беда подобных смартфонов — складка, которая хоть уже не так сильно бросается в глаза, как в первых моделях, но всё ещё обладает своими особенностями. В частности, в играх я замечал некоторые проблемы с откликом сенсора в местах сгиба. Тактильно складка нащупывается легко, но за несколько недель использования её состояние никак не изменилось.

На нижнем и верхнем торцах, которые выполнены из магниевого сплава, размещены два микрофона, два громких динамика и порт USB Type-C. На левой стороне устройства находится регулятор громкости, а на правой — кнопка включения со сканером отпечатков пальцев. К дактилоскопическому сканеру вопросов нет, он всегда безошибочно распознавал меня, как и так называемый Face ID.

Задняя панель смартфона, на которой расположился достаточно массивный, но эстетически приятный блок камер, выполнена из фиолетового матового стекла. На ощупь спинка Magic V2 очень приятная, напоминает бархат. Прятать устройство в чехол вообще не хочется, учитывая, что отпечатков на нём не остаётся.

Что касается выпирающего блока камер, то он мешает смартфону устойчиво лежать на плоской поверхности. При этом вышеупомянутый чехол частично придает «равновесия» за счет подставки, но только в сложенном виде.

Основной и внешний дисплеи

Главная фишка «раскладушек» — это большой экран, позволяющий комфортно читать, играть, смотреть видео и даже рисовать. Основной внутренний дисплей HONOR Magic V2 представляет собой почти квадратный OLED-экран размером 7,92 дюйма с разрешением 2156×2344 точек (соотношение сторон 10:9, плотность пикселей 402 ppi, частота обновления 120 Гц). Он обладает отличной яркостью до 1200 нит и высоким контрастом.

На внешней стороне устройства расположился 6,43-дюймовый OLED с соотношением сторон 20:9, разрешением 1060×2376, плотностью пикселей 402 ppi и частотой обновления до 120 Гц. Яркость этого экрана даже выше (до 2500 нит), чем у внутреннего, и благодаря высокой частоте ШИМ 3840 Гц минимизируется мерцание при низких уровнях освёщенности.

Внешний дисплей защищён новым поколением «нанокристаллического» стекла, которое в десять раз прочнее обычного защитного стекла. На нём изначально нанесена заводская защитная плёнка, которую можно снять по желанию. На внутреннем и внешнем дисплеях также есть два круглых выреза для фронтальных камер.

В целом оба экрана демонстрируют качественную, читаемую картинку даже при попадании прямых солнечных лучей. Однако на солнце приятнее всё-таки смотреть на внешний экран, который абсолютно не отличается по качеству от обычных субфлагманских смартфонов. Что касается настроек экрана, то все они на месте, в частности отображение циркадных ритмов сна, автоматическая яркость и режим электронной книги.

Производительность

HONOR Magic V2 обеспечивает высокую производительность благодаря мощному мобильному процессору Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. У меня версия на 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Также есть другие конфигурации, например, в Китае выпустили эксклюзивную Ultimate-версию с 1 ТБ.

В тесте Geekbench 6 смартфон показал результат в 1323 балла в одноядерном и 3950 баллов в многоядерном тесте. В GPU-тестах OpenCL и Vulkan Magic V2 продемонстрировал 5716 и 6810 баллов соответственно. Что касается AnTuTu (V10.2.4), «раскладушка» набирает 939 757 баллов. Все современные игры смартфон «тянет» на высоких и очень высоких настройках графики.

Несмотря на отличную производительность, тонкий корпус смартфона не позволяет обеспечить высокую эффективность охлаждения. Буквально после нескольких минут в требовательных играх устройство заметно нагревается в районе блока камер. Если для ряда игр это не критично, то в Genshin Impact вполне можно ожидать просадку FPS.

Magic V2 работает на Android 13 с фирменной оболочкой Magic OS 7.2. Она предлагает дополнительные функции для работы с большим экраном, например, многозадачность и поддержка стилуса. На устройстве установлены сервисы Google, что делает его ещё более удобным для использования. К тому же, можно установить Mir Pay и свободно оплачивать «раскладушкой» покупки.

Фото и камеры

Смартфон оснащен тремя камерами: основной на 50 Мп с оптической стабилизацией и лазерным автофокусом, сверхширокоугольной на 50 Мп, и телефото на 20 Мп также с оптической стабилизацией.

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Основная камера предоставляет качественные снимки при хорошем освещении, отличающиеся высокой детализацией, без пересветов и потерь в тенях. Камера по умолчанию делает снимки с разрешением 12,5 Мп за счет технологии объединения пикселей. Снимать можно и в полном разрешении 50 Мп (режим High-Res во вкладке «Ещё»), но практического смысла в этом нет, фотографии почти никак не отличаются.

50 Мп (High-Res) 12,5 Мп (по умолчанию)

На снимках, сделанных в ночное время, заметна улучшенная детализация и мягкий свет от источников освещения. В целом результат получается качественным даже при использовании зума.

Обычный режим Ночной режим

Ночной режим Ночной режим, 2,5х

При съёмке портретов смартфон автоматически переключается на телеобъектив. Благодаря быстрому и точному фазовому автофокусу сенсор позволяет создавать отличные портреты даже на ходу. Похвалить можно и марко-возможности смартфона, фотографии в этом режиме получаются достаточно детализированными.

Макро Макро

Телекамера позволяет снимать с 2,5-кратным оптическим зумом, сохраняя при этом хорошую резкость и цветопередачу. Однако при дальнейшем приближении уже используется цифровой зум и качество получившихся фотографий сильно снижается.

1x 2,5x 10x 40x

1x 2,5x 10x 40x

Что касается сверхширокоугольной камеры, которая во многих устройствах является слабым местом, то она показывает хорошие результаты, особенно благодаря умеренному углу обзора, который уменьшает размытие и геометрические искажения по краям.

Две фронтальные камеры, размещённые на обоих экранах, имеют разрешение 16 Мп. Они больше подходит для видеозвонков, так как селфи можно делать на основную камеру.

Видеосъёмка поддерживается в максимальном разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Важно отметить хорошую стабилизацию, которая обеспечивает плавное и чёткое видео без рывков. Смартфон также позволяет переключать объективы во время съёмки, что добавляет гибкости в процессе создания видео.

Автономность

Ещё одна особенность HONOR Magic V2 — уникальный аккумулятор. Он состоит из двух батарей толщиной всего 2,8 мм в каждой половинке устройства. Такая компактность достигнута за счет использования инновационных кремний-углеродных батарей. Общая ёмкость двух аккумуляторов составляет 5000 мАч.

Автономность смартфона напрямую зависит от используемого экрана. Например, на основном можно смотреть видео и играть 15-17 и 5-7 часов соответственно. Если же задействовать для этого внешний дисплей, то время работы продлевается на 3-4 часа.

Magic V2 поддерживает быструю зарядку. Идущий в комплекте 66-ваттный адаптер заряжает смартфон примерно за 50-55 минут. При этом в угоду тонкости устройство лишили беспроводной зарядки.

Итоги

HONOR Magic V2 — один из самых элегантных складных смартфонов на рынке. Он привлекает внимание своим тонким корпусом и эргономичностью. В сложенном виде устройство напоминает обычный смартфон, но разложив его, вы получите полноценный планшет.

Среди плюсов смартфона также высококачественные экраны, которые выдают яркое и чёткое изображение, производительный процессор и достойные фотографические возможности, сопоставимые с современными флагманскими смартфонами, а также качественный стереозвук.

На другой чаше весов — перегрев и троттлинг, скромная автономность, отсутствие беспроводной зарядки и защиты от влаги. Ну, а самой спорной характеристикой Magic V2 является его стоимость в России — 180 тысяч рублей против 120 тысяч рублей в Китае.

Как итог, HONOR Magic V2 идеальный выбор для людей, кто ищет удобный, красивый и производительный складной смартфон и готов не обращать внимание на стоимость. Устройство сочетает в себе мощность, удобство и изящный тонкий дизайн, что делает его одним из лучших предложений в категории люксовых раскладушек.

Анатолий Почивалов Плюсы Удобство использования

Премиальный внешний вид

Тонкий и легкий корпус

Качественные яркие дисплеи

Высокая производительность

Хорошее качество фото и видео Недостатки Средняя автономность

Перегрев и троттлинг

Отсутствие беспроводной зарядки

Нет защиты от влаги

Высокая стоимость