В России поступил в продажу смартфон HONOR 90 Lite с TWS-наушниками в подарок

В России начались продажи смартфона HONOR 90 Lite. Новинка уже доступна в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в М.Видео, Эльдорадо, DNS, Ситилинк, МТС, МегаФон, Билайн и Ozon. Первым покупателям устройство предлагается со скидкой в 4000 рублей и TWS-наушниками HONOR CHOICE Earbuds X5 в подарок, цена в рамках акции составляет 28 990 рублей.

Что касается технических характеристик, смартфон получил 6,7-дюймовый LTPS-дисплей с разрешением 2388 x 1080 точек и частотой обновления 90 Гц, соотношение сторон составляет 19,9:9. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 16 Мп с диафрагмой f/2.45 и поддержкой записи видео 1080p.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых:

Главный на 100 Мп с диафрагмой f/1.9

Ширик на 5 Мп с диафрагмой f/2.2

Сенсор глубины на 2 Мп с диафрагмой f/2.4

За вычислительные возможности отвечает однокристальная система MediaTek Dimensity 6020, которая работает в паре с 8-гигабайтами оперативной памяти и 256 Гб хранилища. Другие конфигурации ОЗУ/ПЗУ, производитель не предлагает.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 4500 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки SuperCharge мощностью 22,5 Вт.

Из прочего, гаджет получил поддержку 5G-сетей (Dual-SIM), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, A-GPS, BeiDou, ГЛОНАСС, Галилео, сканер отпечатка пальца в кнопке питания, аудио разъём 3,5-мм и порт USB-C. Из коробки девайс будет работать на операционной системе Android 13 с оболочкой MagicOS 7.1. Габариты смартфона составляют: 162,9 x 74,5 7,48 мм, масса — 179 г.