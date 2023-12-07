Ретро-колонка Beetles-fm II и TWS-наушники Spark-Air от Divoom появились в России

Компания Бука объявила о старте российских продаж новинок от бренда Divoom. Впервые для покупки в России будут доступны беспроводные наушники Spark-Air и компактная ретро-колонка Beetles-fm II.

Наушники Spark-Air получили активное шумоподавление, сенсорное управление и время автономной работы до 4 часов.

Портативная Bluetooth-колонка Beetles-fm II выполнена в уникальном ретро-стиле. Несмотря на свои габариты, устройство оснащается высококачественным динамиком и усилителем мощностью 4,5 Вт. Более того, колонка получила встроенный FM-радиоприемник.

Стоимость новинок Divoom

Spark-Air – 3999 руб.;

Beetles-fm II – 4299 руб.