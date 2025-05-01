Промокоды

Новые промокоды в Genshin Impact на май 2025

Список актуальных промокодов на мору, камни истока и другие ценные ресурсы

Genshin Impact — популярная бесплатная фэнтезийная RPG от HoYoverse, в которой можно бесплатно получать ресурсы через промокоды. Они дают мору, камни истока и другие ценные предметы. Мы собрали актуальные промокоды Геншин Импакт на май 2025 года, а также рассказываем, как их активировать.

Важно: промокоды в Genshin Impact могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Промокоды Геншин Импакт на май 2025

  • GENSHINGIFT — 50 камней истока, 3 опыта героя
  • HS4NM7YDGC99 — 60 камней истока, 5 опыта героя
  • GENSHINGIFT — 50 гемов и 3 книжки
  • HS4NM7YDGC99 — 60 гемов и 5 книжек
  • OSOIDWA2R5H3 — 10 000 моры, карточки, блюда
  • GI56Paralogism
  • ChefEscoffier0507
  • IfaCacucu0507
  • NODKRAI0910 — 200 гемов
  • FATUI — 30 гемов
  • FROSTMOONSCIONS — 30 гемов
  • LIGHTKEEPERS — 30 гемов
  • THEWILDHUNT — 30 гемов
  • VOYNICHGUILD — 30 гемов

Добавьте эту страницу в закладки, чтобы следить за обновлениями — мы будем регулярно публиковать новые промокоды для Genshin Impact!

Как ввести промокод в Геншин Импакт?

Новые промокоды в Genshin Impact на 2025

Через официальный сайт:

  1. Перейдите на страницу активации промокодов Genshin Impact;
  2. Войдите в свой аккаунт;
  3. Выберите сервер и персонажа;
  4. Введите промокод и подтвердите;
  5. Получите награду во внутриигровой почте.

На смартфоне:

  1. Откройте игровое меню Паймон;
  2. Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
  3. Введите промокод и подтвердите;
  4. Получите награду во внутриигровой почте.

На ПК:

  1. Откройте Меню;
  2. Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
  3. Введите промокод и подтвердите;
  4. Получите награду во внутриигровой почте.

На PlayStation:

  1. Откройте Меню;
  2. Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
  3. Введите промокод и подтвердите;
  4. Получите награду во внутриигровой почте.
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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