Новые промокоды в Genshin Impact на май 2025

Genshin Impact — популярная бесплатная фэнтезийная RPG от HoYoverse, в которой можно бесплатно получать ресурсы через промокоды. Они дают мору, камни истока и другие ценные предметы. Мы собрали актуальные промокоды Геншин Импакт на май 2025 года, а также рассказываем, как их активировать.

Важно: промокоды в Genshin Impact могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Промокоды Геншин Импакт на май 2025

GENSHINGIFT — 50 камней истока, 3 опыта героя

HS4NM7YDGC99 — 60 камней истока, 5 опыта героя

GENSHINGIFT — 50 гемов и 3 книжки

HS4NM7YDGC99 — 60 гемов и 5 книжек

OSOIDWA2R5H3 — 10 000 моры, карточки, блюда

GI56Paralogism

ChefEscoffier0507

IfaCacucu0507

NODKRAI0910 — 200 гемов

FATUI — 30 гемов

FROSTMOONSCIONS — 30 гемов

LIGHTKEEPERS — 30 гемов

THEWILDHUNT — 30 гемов

VOYNICHGUILD — 30 гемов

Добавьте эту страницу в закладки, чтобы следить за обновлениями — мы будем регулярно публиковать новые промокоды для Genshin Impact!

Как ввести промокод в Геншин Импакт?

Через официальный сайт:

Перейдите на страницу активации промокодов Genshin Impact; Войдите в свой аккаунт; Выберите сервер и персонажа; Введите промокод и подтвердите; Получите награду во внутриигровой почте.

На смартфоне:

Откройте игровое меню Паймон; Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод; Введите промокод и подтвердите; Получите награду во внутриигровой почте.

На ПК:

Откройте Меню; Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод; Введите промокод и подтвердите; Получите награду во внутриигровой почте.

На PlayStation: