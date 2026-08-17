Самокаты Яндекс Go начали привязывать к Госуслугам
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Самокаты Яндекс Go начали привязывать к Госуслугам

Пока только в качестве эксперимента.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 23:10
Самокаты Яндекс Go начали привязывать к Госуслугам

Яндекс Go запустил в Подмосковье новый способ подтверждения возраста для аренды электросамокатов. Теперь пользователи могут пройти проверку через учетную запись Госуслуг.

Процедура занимает около одной-двух минут. Для этого нужно открыть раздел «Самокаты» в Яндекс Go и выбрать подтверждение аккаунта через Госуслуги.

При этом обязательными Госуслуги пока не стали. Речь идет об одном из способов проверки возраста, а тестирование проводится в Подмосковье.

В других регионах действуют свои механизмы. Например, в Москве перед арендой самоката требуется идентификация через Mos ID.

Кроме того, по всей России Яндекс использует фотоконтроль. Система анализирует фотографию пользователя и оценивает его возраст. Если выясняется, что арендатору еще нет 18 лет, доступ к самокатам ограничивают.

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