Новости

В Genshin Impact удалят аккаунты игроков без подтверждения возраста

Пользователи, не прошедшие верификацию до 24 июня, потеряют доступ к аккаунту, а их данные будут удалены.

Компания HoYoverse объявила об ужесточении требований к возрастной идентификации в Genshin Impact. С 24 июня 2025 года все игроки из США обязаны пройти проверку возраста. В противном случае аккаунт будет удалён. Об этом говорится на официальном сайте.

Согласно новым правилам, если пользователь не подтвердит возраст, его профиль будет заблокирован, а данные — включая список друзей и чаты — полностью удалены.

Решение связано с соблюдением требований американского законодательства, ограничивающего доступ несовершеннолетних к внутриигровым покупкам без согласия родителей.

В компании подчёркивают, что мера распространяется только на игроков из США. Для других регионов изменений пока не предусмотрено.

🎧 Хочешь новые наушники? Подпишись на наш Telegram-канал и участвуй в розыгрыше TECNO FreeHeat 1!
Теги: 
Источник:
HoYoverse
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Вышел геймплейный трейлер Mafia: The Old Country
сегодня в 18:23
Samsung объявила дату презентации Galaxy S25 Edge
сегодня в 09:58
Figma представила ИИ-инструменты для разработки сайтов, приложений и векторной графики
вчера в 20:52
В сеть утекли изображения двух моделей ROG Ally 2, одна из них с кнопкой Xbox
вчера в 12:43
В Genshin Impact удалят аккаунты игроков без подтверждения возраста
вчера в 10:33
Яндекс Фабрика представила свои первые вакуумные наушники Commo OST Earphones с активным шумоподавлением
вчера в 10:26
Huawei nova Y63 появился у ритейлеров с урезанными характеристиками и ценой выше предшественника
вчера в 09:51
iQOO Neo 10 Pro+ получит Snapdragon 8 Elite, экран 2К и батарею 7000 мАч
вчера в 03:00
Власти нескольких регионов РФ отключили мобильный интернет
вчера в 02:23
Больше запусков, меньше проверок: FAA расширила полномочия SpaceX
вчера в 02:00

Обзоры на The GEEK