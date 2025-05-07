В Genshin Impact удалят аккаунты игроков без подтверждения возраста

Компания HoYoverse объявила об ужесточении требований к возрастной идентификации в Genshin Impact. С 24 июня 2025 года все игроки из США обязаны пройти проверку возраста. В противном случае аккаунт будет удалён. Об этом говорится на официальном сайте.

Согласно новым правилам, если пользователь не подтвердит возраст, его профиль будет заблокирован, а данные — включая список друзей и чаты — полностью удалены.

Решение связано с соблюдением требований американского законодательства, ограничивающего доступ несовершеннолетних к внутриигровым покупкам без согласия родителей.

В компании подчёркивают, что мера распространяется только на игроков из США. Для других регионов изменений пока не предусмотрено.