Истинные названия техно-брендов, которые многие произносят неправильно
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Статья

Истинные названия техно-брендов, которые многие произносят неправильно

Изначально, создавая новый бренд для регионального охвата, у компаний не возникает проблем с идеями для названия, но, как только продукт попадает на мировой рынок, у потребителей возникает вопрос «куда на самом деле поставить ударение?» или «какое произношение является верным?». Сейчас мы раскроем вам правду некоторых брендов.

Xiаomi

Xioami 2

Очередная китайская компания, которая заставляет задуматься над произношением. Многие привыкли произносить «Ся`оми» или «Ксяом`и» и, как вы уже додумали ни один вариант не является правильным. «Шао-м`и» – вот истинное название бренда.

MIUI

Miui

Не такой распространённый, но тоже с часто задаваемыми вопросами. Почти все называют этот  бренд «Ми-Уи» или же «Май-уи», но оба варианта не верны. Верно говорить «Ми-ю-`ай».

Huawei

Huawei 1

Одна из лидирующих китайских компаний на рынке, название который вы ТОЧНО произносите неправильно. Обычно мы произносим имя бренда как «Ху-а-в`эй», но, мало кто знает, что впереди стоящая Н – нечитаемая. Правильное произношение звучит как «Ва-в`эй».

Asus

Asus

Представьте себе, всеми любимый Asus тоже входит в этот список. Вы ведь тоже привыкли назвать данный бренд «`Асус»? А вот и нет. В действительности его произношение звучит как «Эй-з`ус», удивительно, да?

Exynos

Samsung Exynos

Любителей корейских Andriod-смартфонов знакомы с их фирменным процессором Samsung Exynos. На вид легко произносимая конструкция, на деле звучит не «Иксайнос» и «Экзайнос», а «Эк-си-но́с».

Sennheiser

Sennheiser

Чаще всего для немецкого бренда наушников можно услышать характерное произношение «Сенхайзер», или даже сокращённое «сенхи». Однако стоит всё же забыть про такое коверканье и говорить правильно: «Зэн-ха́й-зер» – на немецкий лад.

Bose

Bose

Привлекающий к себе внимание своим названием производитель звукового оборудования. Вы сейчас прочитали его как «Босэ» или «Бос»? А вот и неверно. Правильный вариант — «Бо́-уз». Откроем вам небольшой секрет, имя данного бренда произошло от имени отца-основателя компании Амара Гопала Боуза, только это секрет.

Qi

Qi

Большинство из нас пользуются беспроводной зарядкой, так вот знайте, это технология Qi! И его правильный вариант произношения: «Ци» или «Чи». Но большинство произносят как «Куи» или «Кви». Вот такая вот несправедливость.

Xerox

Xerox

Последний наш боец Xerox – лидер всех копировальных машин. И вроде всё выглядит достаточно легко «Ксерокс»- значит «отксерить», но вот не всё так просто. Правильный вариант употребления — «Зи́-рокс», а если быть точнее, «Зи́-э-рокс».

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