Истинные названия техно-брендов, которые многие произносят неправильно

Изначально, создавая новый бренд для регионального охвата, у компаний не возникает проблем с идеями для названия, но, как только продукт попадает на мировой рынок, у потребителей возникает вопрос «куда на самом деле поставить ударение?» или «какое произношение является верным?». Сейчас мы раскроем вам правду некоторых брендов.

Xiаomi

Очередная китайская компания, которая заставляет задуматься над произношением. Многие привыкли произносить «Ся`оми» или «Ксяом`и» и, как вы уже додумали ни один вариант не является правильным. «Шао-м`и» – вот истинное название бренда.

MIUI

Не такой распространённый, но тоже с часто задаваемыми вопросами. Почти все называют этот бренд «Ми-Уи» или же «Май-уи», но оба варианта не верны. Верно говорить «Ми-ю-`ай».

Huawei

Одна из лидирующих китайских компаний на рынке, название который вы ТОЧНО произносите неправильно. Обычно мы произносим имя бренда как «Ху-а-в`эй», но, мало кто знает, что впереди стоящая Н – нечитаемая. Правильное произношение звучит как «Ва-в`эй».

Asus

Представьте себе, всеми любимый Asus тоже входит в этот список. Вы ведь тоже привыкли назвать данный бренд «`Асус»? А вот и нет. В действительности его произношение звучит как «Эй-з`ус», удивительно, да?

Exynos

Любителей корейских Andriod-смартфонов знакомы с их фирменным процессором Samsung Exynos. На вид легко произносимая конструкция, на деле звучит не «Иксайнос» и «Экзайнос», а «Эк-си-но́с».

Sennheiser

Чаще всего для немецкого бренда наушников можно услышать характерное произношение «Сенхайзер», или даже сокращённое «сенхи». Однако стоит всё же забыть про такое коверканье и говорить правильно: «Зэн-ха́й-зер» – на немецкий лад.

Bose

Привлекающий к себе внимание своим названием производитель звукового оборудования. Вы сейчас прочитали его как «Босэ» или «Бос»? А вот и неверно. Правильный вариант — «Бо́-уз». Откроем вам небольшой секрет, имя данного бренда произошло от имени отца-основателя компании Амара Гопала Боуза, только это секрет.

Qi

Большинство из нас пользуются беспроводной зарядкой, так вот знайте, это технология Qi! И его правильный вариант произношения: «Ци» или «Чи». Но большинство произносят как «Куи» или «Кви». Вот такая вот несправедливость.

Xerox

Последний наш боец Xerox – лидер всех копировальных машин. И вроде всё выглядит достаточно легко «Ксерокс»- значит «отксерить», но вот не всё так просто. Правильный вариант употребления — «Зи́-рокс», а если быть точнее, «Зи́-э-рокс».