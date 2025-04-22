Новые промокоды в Genshin Impact на апрель 2025

Genshin Impact — популярная бесплатная фэнтезийная RPG от HoYoverse, в которой можно бесплатно получать ресурсы через промокоды. Они дают мору, камни истока и другие ценные предметы. Мы собрали актуальные промокоды Геншин Импакт на апрель 2025 года, а также рассказываем, как их активировать.
Важно: промокоды в Genshin Impact могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.
Промокоды Геншин Импакт на апрель 2025
- GENSHINGIFT — 50 камней истока, 3 опыта героя
- 11KU0MNDK2RG — 60 камней истока, 5 опыта героя
- POKAPOKAGENSHIN — 5 морских гриба, 5 гард кагэути, 3 единицы опыта героя, 1 порция блюда «Мечты об исцелении»
- JRCB2O4U471G — 10 000 моры, 10 опыта героя, 5 превосходной руды усиления, 5 порций жареной лапши с рыбой, 5 порций острой курицы на пару
- HS4NM7YDGC99 — 60 камней истока, 5 опыта героя
- GS55YTPY8X — ресурсы
- 5AM75NYUGTTR — 20 000 моры, 30 камней истока, 3 опыта героя, 5 порций пламенного тушеного мяса
- UAL6MXW8BUFH — 20 000 моры, 2 тайных искусства (особое блюдо Ситлали) и 2 севиче с медовой глазурью (особое блюдо Оророна)
- GENSHINGIFT — 50 гемов и 3 книжки
- 11KU0MNDK2RG — 60 гемов и 5 книжек
- HS4NM7YDGC99 — 60 гемов и 5 книжек
- 5AM75NYUGTTR — 20 000 моры, 30 гемов, 3 книжки и 5 пламенного тушеного мяса
- OSOIDWA2R5H3 — 10 000 моры, карточки, блюда
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Как ввести промокод в Геншин Импакт?
Через официальный сайт:
- Перейдите на страницу активации промокодов Genshin Impact;
- Войдите в свой аккаунт;
- Выберите сервер и персонажа;
- Введите промокод и подтвердите;
- Получите награду во внутриигровой почте.
На смартфоне:
- Откройте игровое меню Паймон;
- Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
- Введите промокод и подтвердите;
- Получите награду во внутриигровой почте.
На ПК:
- Откройте Меню;
- Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
- Введите промокод и подтвердите;
- Получите награду во внутриигровой почте.
На PlayStation:
- Откройте Меню;
- Перейдите в Настройки → Учётная запись → Промокод;
- Введите промокод и подтвердите;
- Получите награду во внутриигровой почте.