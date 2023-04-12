Nvidia представила RTX 4070 за $599

Nvidia анонсировала новую видеокарту RTX 4070 за $599 (~49 300 руб.), которая будет доступна для покупки с 13 апреля. В России цена пока неизвестна.

Сама Nvidia позиционирует RTX 4070 как карту для гейминга на максимальных настройках графики в разрешении 1440p. При этом, с трассировкой лучей и включенной функцией DLSS 3, она может обеспечивать 100 и более fps в актуальных играх.

Новинка оснащена 5888 ядрами CUDA, 12 ГБ видеопамяти GDDR6X (21 Гбит/с, шина 192 бита) и поддерживает кодек AV1. Также будут доступны версии с 16-контактным и 8-контактным разъёмами питания.

В тестах на The Verge было установлено, что RTX 4070 обеспечивает производительность на уровне RTX 3080 в разрешении 1440p, но немного уступает в 4K.