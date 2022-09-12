Появились фото видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 от ZOTAC

Сетевые источники сообщили о появлении фотографий новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 от производителя ZOTAC. На снимках видны сами карты, а также их упаковка. Судя по фото, новые карты получат мощную систему охлаждения.

Отметим, что корпус получит закруглённые края, а система охлаждения включает три вентилятора.

Судя по утечкам, RTX 4090 оснастят графическим процессором AD102 с 16 384 ядрами CUDA. Карте также приписывают 24 ГБ памяти GDDR6X и TDP на уровне 450 Вт. Точнее о характеристиках можно будет сказать 20 сентября, когда ожидается полноценный анонс новой линейки графических ускорителей. Тогда же компания может показать и обновлённые модели линейки RTX 3000.

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