На Computex 2024 заглянула монструозная приставка ZOTAC ZONE

Компания ZOTAC, известная высококлассными видеокартами и мини-ПК, анонсировала свой первый портативный компьютер. Приставка ZOTAC ZONE заглянула на выставку Computex 2024, но геймеры получат ее в руки только с сентября этого года. Причем, по довольно высокой цене в 800 евро. И это при наличии куда более бюджетных конкурентов.

Характеристики уже официально заявлены. ZOTAC ZONE получит 8-ядерный процессор APU Ryzen 7 8840U, 16 ГБ памяти LPDDR5X-7500 и накопитель PCIe 4.0 x4 на 512 ГБ. Батарея на 48,5 Вт/ч далеко не самая мощная — всего час работы без зарядки. Операционная система Windows 11 Home Edition.

На передней стороне приставки разместится 7-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц. Из минусов — отсутствие поддержки VRR (Variable Refresh Rate). Габариты устройства внушительные: 31,0×13,5×4,0 см, что превышает Steam Deck и новый ROG Ally X. А последний, кстати, оснащен куда более емким аккумулятором.