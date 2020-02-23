Завтра состоится анонс Sony PlayStation 5

Sony анонсировала презентацию консоли следующего поколения PlayStation 5. Анонс произойдёт уже завтра в 19:00 по Мск.

Презентацию будет проводить ведущий архитектор консоли Марк Церни, именно он расскажет об особенностях PS5, продемонстрирует эксклюзивные проекты и скорее всего раскроет технические характеристики.

Ранее Sony открыла специальную страницу на сайте, которая посвящена PlayStation 5.