Завтра состоится анонс Sony PlayStation 5
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Новости

Завтра состоится анонс Sony PlayStation 5

Sony анонсировала презентацию консоли следующего поколения PlayStation 5. Анонс произойдёт уже завтра в 19:00 по Мск.

Презентацию будет проводить ведущий архитектор консоли Марк Церни, именно он расскажет об особенностях PS5, продемонстрирует эксклюзивные проекты и скорее всего раскроет технические характеристики.

Ранее Sony открыла специальную страницу на сайте, которая посвящена PlayStation 5.

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