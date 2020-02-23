Запуск Half-Life: Alyx начнётся 23 марта

Half-Life: Alyx запустят 23 марта в 20:00 по Москве, об этом сообщает компания Valve.

Предварительная загрузка VR-шутера начнется уже в пятницу, 20 марта в Steam.

Half-Life: Alyx – первая игра серии за последние 13 лет. События будут разворачиваться незадолго до начала действия Half-Life 2. Главной героиней стала Аликс Вэнс, дочь бывшего учёного Илая Вэнса из «Чёрной Мезы» и спутница Гордона Фримена.

До выхода Half-Life: Alyx Valve сделала все части Half-Life бесплатными и представила сразу три геймплейных ролика VR-шутера.