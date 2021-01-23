Глава Valve подтвердил выход новых одиночных игр

Гейб Ньюэлл сделал заявление, которое напрямую намекает на продолжение Half-Life. По его словам недавно вышедшая Half-Life: Alyx обрела успех, что подтолкнула команду к созданию новых одиночных проектов.

Также Гейб заявил, что компания готова анонсировать новые одиночные игры, а ему самому приятно работать над ними.

У нас есть игры в разработке, которые мы собираемся анонсировать. Half-Life: Alyx была великолепна и стала отличным импульсом, чтобы делать их дальше. Гейб Ньюэлл

Кроме того, основатель Valve поделился своим впечатлением о Cyberpunk 2077. Он отметил, что в игре демонстрируется огромный труд всей команды CD Projekt Red и несправедливость бросать камни в разработчиков.