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Новости

Глава Valve подтвердил выход новых одиночных игр

Гейб Ньюэлл сделал заявление, которое напрямую намекает на продолжение Half-Life. По его словам недавно вышедшая Half-Life: Alyx обрела успех, что подтолкнула команду к созданию новых одиночных проектов.

Также Гейб заявил, что компания готова анонсировать новые одиночные игры, а ему самому приятно работать над ними.

У нас есть игры в разработке, которые мы собираемся анонсировать. Half-Life: Alyx была великолепна и стала отличным импульсом, чтобы делать их дальше.

Гейб Ньюэлл

Кроме того, основатель Valve поделился своим впечатлением о Cyberpunk 2077. Он отметил, что в игре демонстрируется огромный труд всей команды CD Projekt Red и несправедливость бросать камни в разработчиков.

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Источник:
Tvnz
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