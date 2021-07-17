Состоялся выход второй главы фанатского ремейка Half-Life: Blue Shift

Российская команда разработчиков HECU Collective опубликовала вторую главу собственного ремейка Half-Life: Blue Shift под названием Black Mesa: Blue Shift. Первая глава была представлена 16 марта, которая также была перенесена на движок Source.

Вторая глава приносит обновлённые уровни и новую музыку от композитора команды Daver. Кроме того, в разработке участвовали Crowbar Collective, создавшие ремейк оригинальной Half-Life под названием Black Mesa.

Black Mesa: Blue Shift поддерживает русский и английский языки. Для запуска игры потребуется оригинальная Black Mesa. Загрузить игру можно в «Мастерской Steam» и ModDB.