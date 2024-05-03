За 20 млрд. Apple сделала Google поисковой системой по умолчанию

2 мая на свет всплыли судебные документы по антимонопольному иску Министерства юстиции против Google. Судя по всему, компания Alphabet — выплатила Apple 20 млрд. долларов в 2022 году, чтобы стать поисковой системой по умолчанию в браузере Safari.

Теперь известно, насколько сильно Apple зависит от Google. Только за 2020 год сделка принесла 17,5% от операционной прибыли компании. Интересно, что сотрудничество продолжается с 2002 года, но тогда условия были иными — поисковая система платила 36% доходы от рекламы.

Известно, что и Microsoft уже некоторое время пытается внедрить Bing в сердца и умы пользователей Apple. Раньше яблочная компания даже планировала купить Bing, но сделка не состоялась. В том числе из-за доходов, которые уже приносил Google.