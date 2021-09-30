YouTube заблокирует антипрививочную пропаганду

YouTube будет бороться с фейками, касающимися коронавируса, вакцинации и прочими материалами про ковид. Эти данные будут удаляться с платформы.

Как отмечается, с начала текущего года были удалены более 130 тысяч роликов, которые содержали ложные сведения о раке, бесплодии или аутизме. Эти заболевания якобы были вызваны вакцинами против коронавируса.

Мы видим, что ложные заявления о вакцинах от коронавируса распространяются и на вакцины в целом. Сейчас наступил момент, когда особенно важно расширить работу, которую мы начали с COVID-19, чтобы охватить и другие вакцины. YouTube

Помимо этого, были заблокированы несколько каналов, связанных с известными активистами-антипрививочниками. Под удар попали даже два канала, принадлежащие Russia Today, поскольку там тоже были ролики на эту тему. В результате Роскомнадзор пригрозил сервису блокировкой на территории России.