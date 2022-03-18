YouTube в России могут заблокировать до 27 марта

Роскомнадзор может заблокировать YouTube в России до конца следующей недели. Также есть вероятность блокировки сервиса уже сегодня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник близкий к Роскомнадзору.

По его данным, решение о блокировке ожидалось на прошлой неделе, но тогда под раздачу попал Instagram. Именно из-за него могли отложить решение по YouTube.

Сегодня, 18 марта, Роскомнадзор посчитал действия сервиса «террористическими» из-за распространения угроз в адрес россиян и потребовал от сервиса прекратить это делать. По данным ведомства, речь идёт о рекламных роликах призывающих «выводить из строя железнодорожные коммуникации» России и Беларуси.

Ранее регулятор требовал от YouTube прекратить распространять «недостоверную» рекламу. После чего в России перестала работать рекламная платформа Google Ads.

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