YouTube лишил блогеров монетизации

Видеохостинг YouTube отключил для российских авторов монетизацию контента. Теперь они не смогут получать деньги от Premium, Music Premium, спонсорства, суперчата, суперстикеров и «мерча». В компании отмечают, что это временная мера, но сколько она будет действовать – неизвестно.

Для большинства YouTube-авторов доход от рекламы является основным способом заработка.

В самом начале марта Google отключила показ рекламы на видеохостинге и в поисковой выдачи для России.

Подпишитесь на наш Telegram. Там много интересного!