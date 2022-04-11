YouTube на iPhone получит режим картинка-в-картинке в ближайшие дни

В приложении YouTube на iOS скоро появится режим «картинка-в-картинке». Эту функцию тестировали больше года.

Режим будет доступен всем пользователям со смартфонами на iOS 15. Чтобы его запустить нужно просто включить видео и свернуть приложение.

Ранее предполагалось, что эта функция будет доступна только пользователям с Premium-подпиской. Но позже Google объяснила, что в конечном итоге она появится у всех пользователей..

Функция «картинка-в-картинке» позволяет смотреть видео на YouTube в небольшом окошке и пользоваться другими приложениями параллельно.

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