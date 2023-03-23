WhatsApp выпустил новое приложение для Windows

WhatsApp выпустила новое приложение для Windows, которое работает быстрее и более энергоэффективно, чем его предшественник.

Новое приложение было переписано с использованием «родных» инструментов Windows, что значительно упрощает работу между системой и сторонним разработчиком.

Обновленный клиент поддерживает групповые видеоразговоры до 8 участников и аудиозвонки до 32 участников, а также предлагает новые стикеры, предпросмотр ссылок и улучшенную синхронизацию между устройствами.

В будущем компания планирует увеличить количество участников для групповых видеозвонков и аудиозвонков.

Обновленное приложение уже доступно для загрузки в магазине приложений Microsoft Store.